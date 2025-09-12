Глава МИД Британии приедет в Киев — что известно

Министр иностранных дел Великобритании Иветт Купер. Фото: Reuters

В пятницу, 12 сентября, министр иностранных дел Великобритании Иветт Купер посетит Киев. Это будет ее первый зарубежный визит после назначения на эту должность.

Об этом информирует Reuters.

По информации Reuters, Купер должна встретиться с Президентом Владимиром Зеленским и высокопоставленными чиновниками Украины, которым она подтвердит преданность Великобритании обороне Украины от российской агрессии.

В рамках этого визита министр иностранных дел Великобритании Иветт Купер объявит о выделении Украине 142 млн фунтов (193 млн долларов) зимней поддержки.

"Безопасность Украины имеет ключевое значение для безопасности Великобритании", — подчеркнула чиновница.

Как известно, новый пакет финансирования является частью ранее объявленной программы помощи, стартовавшей в июне. Он включает 100 млн фунтов гуманитарной поддержки для прифронтовых сообществ и 42 млн фунтов на восстановление и защиту критических энергосистем, которые стали целью российских атак.

Недавно стало известно, что украинский производитель дронов начнет инвестиционную программу в Великобритании.

Также мы информировали, что Украина синхронизировала санкции против России с Великобританией.