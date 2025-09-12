Очільниця МЗС Британії приїде до Києва — що відомо

Міністерка закордонних справ Великої Британії Іветт Купер. Фото: Reuters

У п'ятницю, 12 вересня, Міністерка закордонних справ Великої Британії Іветт Купер відвідає Київ. Це буде її перший закордонний візит після призначення на цю посаду.

Про це інформує Reuters.

Реклама

Читайте також:

Глава МЗС Британії приїде до Києва — що відомо про візит

За інформацією Reuters, Купер має зустрітися з Президентом Володимиром Зеленським та високопосадовцями України, яким вона підтвердить відданість Великої Британії обороні України від російської агресії.

У межах цього візиту Міністерка закордонних справ Великої Британії Іветт Купер оголосить про виділення Україні 142 млн фунтів (193 млн доларів) зимової підтримки.

"Безпека України має ключове значення для безпеки Великої Британії", — наголосила посадовиця.

Як відомо, новий пакет фінансування є частиною раніше оголошеної програми допомоги, що стартувала в червні. Він включає 100 млн фунтів гуманітарної підтримки для прифронтових спільнот і 42 млн фунтів на відновлення і захист критичних енергосистем, які стали ціллю російських атак.

Нещодавно стало відомо, що український виробник дронів розпочне інвестиційну програму у Великій Британії.

Також ми інформували, що Україна синхронізувала санкції проти Росії з Великою Британією.