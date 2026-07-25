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Главная Новости дня Глава Минобороны Италии предложил Федорову должность своего советника

Глава Минобороны Италии предложил Федорову должность своего советника

Ua ru
Дата публикации 25 июля 2026 13:57
Крозетто предложил должность советника Федора в Италии: реакция экс-министра
Михаил Федоров. Фото: t.me/zedigital

Министр обороны Италии Гвидо Крозетто сообщил, что обратился к Михаилу Федорову, недавно покинувшему пост министра обороны Украины, с предложением стать его советником. По его словам, Федоров расценил это предложение как проявление уважения и дружбы.

Об этом сообщает Reuters, передает Новини.LIVE.

Министр обороны Италии предложил Федорову должность

"Я позвонил ему на следующий день после его ухода и спросил: когда вы хотите приехать в Рим и работать со мной в качестве советника?" — рассказал Крозетто.

По его словам, Федоров был тронут этим предложением.

Крозетто высоко оценил вклад экс-министра обороны Украины, назвав его ключевым двигателем военных инноваций и человеком, который фактически изменил правила ведения войны.

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По его словам, Федоров сначала помог Украине выстоять, а затем — перехватить инициативу.

Как писали Новини.LIVE, Федоров сообщил, что не согласится ни на какую другую должность, кроме министра обороны. По его словам, это позволит реализовать начатые изменения.

А 24 июля в нескольких городах Украины уже девятый день подряд прошли митинги в поддержку Михаила Федорова. Активисты требуют вернуть его на пост министра обороны.

Михаил Федоров Минобороны Италия
Аркадий Пастула - Редактор ленты новостей
Автор:
Аркадий Пастула
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