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Головна Новини дня Глава Міноборони Італії запропонував Федорову посаду свого радника

Глава Міноборони Італії запропонував Федорову посаду свого радника

Ua ru
Дата публікації: 25 липня 2026 13:57
Крозетто запропонував Федорову посаду радника в Італії: реакція ексміністра
Михайло Федоров. Фото: t.me/zedigital

Міністр оборони Італії Гвідо Крозетто повідомив, що звернувся до Михайла Федорова, який нещодавно залишив посаду міністра оборони України, із пропозицією стати його радником. За його словами, Федоров оцінив пропозицію як демонстрацію поваги та дружби.

Про це повідомляє Reuters, передає Новини.LIVE.

Міністр оборони Італії запропонував Федорову посаду

"Я зателефонував йому наступного дня після його звільнення і сказав: коли ви хочете приїхати до Риму та працювати зі мною як радник?" — розповів Крозетто.

За його словами, Федоров був зворушений пропозицією. 

Крозетто високо оцінив внесок ексміністра оборони України, назвавши його ключовим драйвером військових інновацій і людиною, що фактично змінила правила ведення війни.

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За його словами, Федоров спершу допоміг Україні вистояти, а згодом — перехопити ініціативу.

Як писали Новини.LIVE, Федоров повідомив, що не погодиться на жодну іншу посаду, окрім міністра оборони. За його словами, це дозволяє реалізувати розпочаті зміни.

А 24 липня у декількох містах України вже девʼятий день відбулися мітинги на підтримку Михайла Федорова. Активісти вимагають повернути його на посаду міністра оборони.

Михайло Федоров Міноборони Італія
Аркадій Пастула - Редактор стічки новин
Автор:
Аркадій Пастула
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