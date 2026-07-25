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Главная Новости дня В Украине в девятый раз прошли митинги за возвращение Федорова на должность министра обороны

В Украине в девятый раз прошли митинги за возвращение Федорова на должность министра обороны

Ua ru
Дата публикации 25 июля 2026 02:25
В ряде городов Украины 24 июля 2026 года прошли митинги в поддержку Михаила Федорова
Митинг в Харькове 24 июля 2026 года. Фото: Новости.LIVE

В пятницу, 24 июля, в ряде городов Украины уже в девятый раз прошли митинги. Главное требование участников акций остается прежним: вернуть Михаила Федорова на должность министра обороны Украины. Такие протесты прошли в Запорожье, Харькове и Львове.

Об этом сообщает Новини.LIVE.

Митинг в Запорожье

Люди вышли с плакатами с надписями "Федоров — наш министр", "Меняйте систему, а не формат", "Когда нашествие каждый день прорывает границу, на защиту стальным выносят картон", "Федоров + Драпатый = победа", "Выстоим с Михаилом Федоровым", "Верните Федорова в Минобороны", "Меняйте систему, а не реформаторов" и т. д.

Митинг в Запорожье 24 июля 2026 года
Акция протеста в Запорожье 24 июля 2026 года. Фото: Новини.LIVE

Один из участников акции протеста — военнослужащий из Вильнюса с позывным "Чек". Мужчина отметил, что чувствует себя украинцем, хотя и является иностранцем.

"Быть вместе и поддержать молодых жителей — для меня очень важно. Я, возможно, ничего особенного не делаю, точно не ищу героизма, но мне важно быть вместе с вами... То, что у молодежи нет страха, а есть ответственность за свой город, свое государство — для меня это мотивация не опускать руки", — заявил воин.

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Митинг во Львове

Митинг во Львове 24 июля 2026 года
Акция протеста во Львове 24 июля 2026 года. Фото: Новини.LIVE

Львовяне на акции протеста держали в руках плакаты с надписями "Коррупции — нет, Федорову — да", "Меняйте пленных, а не Федорова", "Эффективной обороне — эффективного министра", "Господин президент, каждая минута промедления стоит кому-то жизни", "Стране нужны инновации, стране нужен Федоров", "Диалог вроде бы есть, но где же Федоров?" и т. д.

Митинг во Львове 24 июля 2026 года
Акция протеста во Львове 24 июля 2026 года. Фото: Новини.LIVE

Для участников митинга организовали шведский стол, где можно было перекусить арбузами, дынями, апельсинами, печеньем, конфетами и выпить сока.

Шведский стол для митингующих во Львове 24 июля 2026 года
Шведский стол для участников акции протеста во Львове 24 июля 2026 года. Фото: Новини.LIVE

Протест в Харькове

Митинг в Харькове 24 июля 2026 года
Акция протеста в Харькове 24 июля 2026 года. Фото: Новини.LIVE

Одна из участниц митинга Ксения вышла на акцию в День своего рождения. Девушке исполнилось 20 лет.

"Решили отмечать День рождения здесь, потому что сегодня это важнее", — отметила именинница.

Митинг в Харькове 24 июля 2026 года
Ксения на акции протеста в Харькове 24 июля 2026 года. Фото: Новини.LIVE

На протест люди вышли с картонками с красноречивыми надписями "Федоров — наш министр", "Без Федорова — не то", "Во время "замены" первыми будут воевать дроны? Верните Федорова", "Федоров — наш слон" и т. д.

Митинг в Харькове 24 июля 2026 года
Акция протеста в Харькове 24 июля 2026 года. Фото: Новини.LIVE

Ранее Новини.LIVE сообщал, что 23 июля в Украине также прошли митинги в поддержку Михаила Федорова. Участники акции положительно восприняли назначение Михаила Драпатого вместо Александра Сырского на должность главнокомандующего. В то же время они подчеркнули, что возвращение Федорова на должность главы Минобороны — обязательное требование.

Также Новини.LIVE со ссылкой на заявление главы государства писал, что Владимир Зеленский предлагал Михаилу Федорову должность вице-премьер-министра по военным инновациям. Экс-министр обороны не согласился на такое предложение. Он заявил, что не будет занимать другие должности во власти, ведь только на посту главы МОУ можно реализовать изменения в оборонной сфере.

Михаил Федоров митинг Минобороны
Мария Чекарёва - редактор ленты новостей
Автор:
Мария Чекарёва
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