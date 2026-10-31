Мужчина идет по улице под дождем. Фото иллюстративное: Виталий Носач/РБК-Украина

Синоптики сообщили прогноз погоды в Украине на субботу, 31 октября. В этот день будет облачно, а в большинстве южных и центральных областей, а также в Черниговской и Сумской областях ожидаются умеренные дожди. На остальной территории Украины осадки будут лишь местами и небольшими.

Об этом сообщили в Укргидрометцентре, информирует Новини.LIVE.

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Какая будет погода в Украине 31 октября

По прогнозу синоптиков, ветер будет преимущественно северо-западный, в восточных областях — юго-восточный. Его скорость составит 5–10 м/с.

Погода в Украине 31 октября. Фото: Укргидрометцентр

Ночью столбики термометров показывали +2…+8 °C, днем воздух прогреется до +7…+12 °C.

Также в большинстве южных, центральных, Черниговской и Сумской областях пройдут умеренные дожди, а на остальной территории местами возможны небольшие осадки.

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Гидрологическое предупреждение для западных областей

Отдельно гидрологи предупредили, что с 31 октября по 13 ноября на некоторых реках Львовской и Волынской областей будет сохраняться низкий уровень воды. Он будет близок к самым низким значениям за весь период наблюдений, а на отдельных участкахможет опуститься еще ниже.

Также на некоторых малых реках возможно прекращение стока. В связи с этим объявлен III уровень опасности — коричневый.

Ранее Новини.LIVE сообщали, что синоптик Наталья Диденко прогнозировала похолодание в Украине с началом ноября. По её словам, дневная температура воздуха снизится до +5…+9 °C, поэтому украинцам придётся подготовить более тёплую одежду. До конца октября в отдельных регионах ещё будет сохраняться тёплая осенняя погода.

Также Новини.LIVE сообщали, что украинские полярники возле станции "Академик Вернадский" зафиксировали рекордную для октября температуру — +11,1 °C. Это самый высокий показатель за весь период наблюдений в октябре. Предыдущий рекорд составлял +7,9 °C и был зафиксирован еще в 1968 году.