Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Политика Колонки Видео
КомпанииИнвестицииМир туризмаМодаРынок трудаЕвровидениеГрядкаКультВоенная экономикаШтабШоу-бизнес --ТехноМентальное здоровьеЭкономика 2024FashionФинансистГороскопНацотборПередоваяПутешествияПризывЭкономистАвтоТрадицииВалютаПогодаВойнаПолитикаСпортОлимпиадаПсихологияЖизньДом и огородПутеводительВкусРецептыТранспортКино и сериалыМетеоМобилизацияСаморазвитиеСтильДеньги ВСУНедвижимостьЭксклюзивКиевМедцентрХроникиВойскоПромоЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыМирТЦКЛайфхакиДеньгиВоенныйСегодняНаукаСветЕдаОткрытияWowРынок недвижимостиЖивотныеСадВСУЗаконSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartБоксЗдоровьеУкраина АрхивОгоРезервКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовГламурЧМ-2026ЭкономикаЗдоровье +УкраинаТехноНовости дняКулинарияШоу-бизнесАрмияITХарьковОдессаКиноТехнологииДача

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Вкус
Дом и огород
Закон
Киев
Кино
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Одесса
Открытия
Политика
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Техно
Транспорт
ТЦК
Финансы
Харьков
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Новости дня Гидрометцентр спрогнозировал, где сегодня в Украине пройдут дожди

Гидрометцентр спрогнозировал, где сегодня в Украине пройдут дожди

Ua ru
31 октября 2026 05:05
Прогноз погоды в Украине на 31 октября — где пройдут дожди Виталий Носач/РБК-Украина
Мужчина идет по улице под дождем. Фото иллюстративное: Виталий Носач/РБК-Украина

Синоптики сообщили прогноз погоды в Украине на субботу, 31 октября. В этот день будет облачно, а в большинстве южных и центральных областей, а также в Черниговской и Сумской областях ожидаются умеренные дожди. На остальной территории Украины осадки будут лишь местами и небольшими.

Об этом сообщили в Укргидрометцентре, информирует Новини.LIVE.

Реклама

Какая будет погода в Украине 31 октября

По прогнозу синоптиков, ветер будет преимущественно северо-западный, в восточных областях — юго-восточный. Его скорость составит 5–10 м/с.

На півдні та в центрі дощитиме: прогноз погоди в Україні на завтра - фото 1
Погода в Украине 31 октября. Фото: Укргидрометцентр

Ночью столбики термометров показывали +2…+8 °C, днем воздух прогреется до +7…+12 °C.

Также в большинстве южных, центральных, Черниговской и Сумской областях пройдут умеренные дожди, а на остальной территории местами возможны небольшие осадки.

Читайте также:

Гидрологическое предупреждение для западных областей

Отдельно гидрологи предупредили, что с 31 октября по 13 ноября на некоторых реках Львовской и Волынской областей будет сохраняться низкий уровень воды. Он будет близок к самым низким значениям за весь период наблюдений, а на отдельных участкахможет опуститься еще ниже.

Также на некоторых малых реках возможно прекращение стока. В связи с этим объявлен III уровень опасности — коричневый.

Ранее Новини.LIVE сообщали, что синоптик Наталья Диденко прогнозировала похолодание в Украине с началом ноября. По её словам, дневная температура воздуха снизится до +5…+9 °C, поэтому украинцам придётся подготовить более тёплую одежду. До конца октября в отдельных регионах ещё будет сохраняться тёплая осенняя погода.

Также Новини.LIVE сообщали, что украинские полярники возле станции "Академик Вернадский" зафиксировали рекордную для октября температуру — +11,1 °C. Это самый высокий показатель за весь период наблюдений в октябре. Предыдущий рекорд составлял +7,9 °C и был зафиксирован еще в 1968 году.

погода Укргидрометцентр Украина синоптик дождь прогноз погоды
Людмила Войтюк - Редактор
Автор:
Людмила Войтюк

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации