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Главная Новости дня Ноябрь заставит достать теплую одежду: прогноз синоптика Диденко

Ноябрь заставит достать теплую одежду: прогноз синоптика Диденко

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28 октября 2026 17:04
Прогноз погоды в Украине на ноябрь — Диденко прогнозирует похолодание Новини.LIVE
Люди на улице. Фото: Новини.LIVE

В Украине с начала ноября ожидается похолодание. Дневная температура воздуха снизится до +5…+9 °C, поэтому украинцам стоит подготовиться к завершению периода теплой осенней погоды. До конца октября в ряде областей ещё будет тепло.

Об этом сообщила синоптик Наталка Диденко, передает Новини.LIVE.

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Прогноз погоды в Украине

По прогнозу синоптика, 29 октября на юге, востоке и местами в центральных регионах температура воздуха поднимется до +15…+20 °C.

Ноябрь заставит достать теплую одежду: прогноз синоптика Диденко - фото 1
Прогноз Натальи Диденко. Фото: скриншот

В западных областях и в Винницкой области будет прохладнее — ожидается +8…+10 °C. В северных регионах и большинстве центральных областей столбики термометров будут показывать +11…+14 °C.

Местами дожди пройдут на западе Украины, в Винницкой области, в Кропивницком и его районе, в Одесской области и кое-где в Черкасской области. На остальной территории осадков не прогнозируется, а на востоке страны возможны солнечные прояснения. В то же время на юге, востоке и в большинстве центральных областей ожидаются порывы ветра до 15–20 м/с.

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В Киеве существенных осадков не предвидится, а воздух днем прогреется до +10…+12 °C.

Диденко подчеркнула, что с началом ноября начнется характерное для поздней осени похолодание. По ее прогнозу, дневная температура снизится до +5…+9 °C.

Как сообщали Новини.LIVE, ноябрь в Украине начнётся с относительно тёплой погоды, однако в течение месяца температура будет постепенно снижаться. В начале месяца днём прогнозируют +8…+12 °C, а в конце ноября столбики термометров могут опуститься до +2…+3 °C, ночью возможны заморозки до -2 °C. В то же время этот прогноз является предварительным и может измениться.

Как сообщали Новини.LIVE, во время магнитных бурь некоторые люди жалуются на головную боль и ухудшение самочувствия, хотя научные данные о влиянии геомагнитных возмущений на здоровье остаются неоднозначными. Чтобы поддерживать хорошее самочувствие, специалисты советуют соблюдать режим сна, сбалансированно питаться, пить достаточно воды и избегать чрезмерных нагрузок.

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Литвин Виктория - редактор ленты новостей
Автор:
Литвин Виктория

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