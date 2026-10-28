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Головна Новини дня Листопад змусить дістати теплі речі: прогноз синоптика Діденко

Листопад змусить дістати теплі речі: прогноз синоптика Діденко

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28 жовтня 2026 17:04
Прогноз погоди в Україні на листопад — Діденко прогнозує похолодання Новини.LIVE
Люди на вулиці. Фото: Новини.LIVE

В Україні з початком листопада очікується похолодання. Денна температура повітря знизиться до +5…+9 °C, тож українцям варто підготуватися до завершення періоду теплої осінньої погоди. До кінця жовтня в низці областей ще буде тепло. 

Про це повідомила синоптик Наталка Діденко, передає Новини.LIVE.

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Прогноз погоди в Україні

За прогнозом синоптика, 29 жовтня на півдні, сході та подекуди в центральних регіонах температура повітря підніметься до +15…+20 °C.

Листопад змусить дістати теплі речі: прогноз синоптика Діденко - фото 1
Прогноз Наталки Діденко. Фото: скриншот

У західних областях і на Вінниччині буде прохолодніше — очікується +8…+10 °C. У північних регіонах і більшості центральних областей стовпчики термометрів показуватимуть +11…+14 °C.

Місцями дощі пройдуть на заході України, Вінниччині, у Кропивницькому та районі, на Одещині й подекуди на Черкащині. На решті території опадів не прогнозують, а на сході країни можливі сонячні прояснення. Водночас на півдні, сході та в більшості центральних областей очікуються пориви вітру до 15–20 м/с.

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У Києві істотних опадів не передбачається, а повітря вдень прогріється до +10…+12 °C.

Діденко наголосила, що з початком листопада розпочнеться закономірне для пізньої осені похолодання. За її прогнозом, денна температура знизиться до +5…+9 °C.

Як повідомляли Новини.LIVE, листопад в Україні розпочнеться з відносно теплої погоди, однак упродовж місяця температура поступово знижуватиметься. На початку місяця вдень прогнозують +8…+12 °C, а наприкінці листопада стовпчики термометрів можуть опуститися до +2…+3 °C, уночі можливі заморозки до -2 °C. Водночас цей прогноз є попереднім і може змінюватися.

Як повідомляли Новини.LIVE, під час магнітних бур деякі люди скаржаться на головний біль і погіршення самопочуття, хоча наукові дані про вплив геомагнітних збурень на здоров’я залишаються неоднозначними. Щоб підтримувати гарне самопочуття, фахівці радять дотримуватися режиму сну, збалансовано харчуватися, пити достатньо води та уникати надмірних навантажень.

погода осінь Наталка Діденко дощ погода в Україні
Литвин Вікторія - редактор стрічки новин
Автор:
Литвин Вікторія

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