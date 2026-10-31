Чоловік йде вулицею під час дощу. Фото ілюстративне: Віталій Носач/РБК-Україна

Прогноз погоди в Україні на суботу, 31 жовтня, повідомили синоптики. В цей день буде хмарно, а у більшості південних і центральних областей, на Чернігівщині та Сумщині — очікуються помірні дощі. На решті території України опади будуть лише місцями і невеликими.

Про це повідомили в Укргідрометцентрі, інформує Новини.LIVE.

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Якою буде погода в Україні 31 жовтня

За прогнозом синоптиків, вітер буде переважно північно-західний, у східних областях — південно-східний. Його швидкість становитиме 5–10 м/с.

Погода в Україні 31 жовтня. Фото: Укргідрометцентр

Уночі стовпчики термометрів показували +2…+8 °C, удень повітря прогріється до +7…+12 °C.

Також в більшості південних, центральних, Чернігівській та Сумській областях пройдуть помірні дощі, а на решті території місцями можливі невеликі опади.

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Гідрологічне попередження для західних областей

Окремо гідрологи попередили, що з 31 жовтня до 13 листопада на деяких річках Львівської та Волинської областей зберігатиметься низький рівень води. Він буде близьким до найнижчих значень за весь період спостережень, а на окремих ділянках може опуститися ще нижче.

Також на деяких малих річках можливе припинення стоку. Через це оголосили III рівень небезпеки — коричневий.

Раніше Новини.LIVE писали, що синоптикиня Наталка Діденко прогнозувала похолодання в Україні з початком листопада. За її словами, денна температура повітря знизиться до +5…+9 °C, тож українцям доведеться підготувати тепліший одяг. До кінця жовтня в окремих регіонах ще зберігатиметься тепла осіння погода.

Також Новини.LIVE повідомляли, що українські полярники біля станції "Академік Вернадський" зафіксували рекордну для жовтня температуру — +11,1 °C. Це найвищий показник за весь період спостережень у жовтні. Попередній рекорд становив +7,9 °C і був зафіксований ще у 1968 році.