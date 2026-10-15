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Главная Новости дня Гидрометцентр спрогнозировал, где сегодня пройдут дожди в Украине

Гидрометцентр спрогнозировал, где сегодня пройдут дожди в Украине

Ua ru
15 октября 2026 05:30
Прогноз погоды в Украине на 15 октября — где пройдут дожди
Женщина с зонтиком. Фото: Новини.LIVE

Синоптики сообщили прогноз погоды в Украине на четверг, 15 октября. В этот день будет облачно с прояснениями. Ожидается небольшой, на востоке и юго-востоке страны умеренный, днем местами значительный дождь. В большинстве северных, центральных, Одесской и Николаевской областях осадков не ожидается.

Об этом в среду, 14 октября, сообщили в Украинском гидрометеорологическом центре, передает Новини.LIVE.

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Погода в Украине 15 октября

Погода в Україні 15 жовтня 2026 року
Карта "Погода в Украине 15 октября 2026 года" от Укргидрометцентра

Сегодня ветер будет дуть преимущественно северный со скоростью 5–10 м/с.

Температура ночью составила +1...+6 °С (в большинстве северных и центральных областей на поверхности почвы заморозки 0...-3 °С), на юге и востоке страны +7...+12 °С. Днём ожидается +10...+15 °С, на крайнем востоке страны до +19 °С.

Температура в Україні вдень 15 жовтня 2026 року
Карта температур в Украине от Meteopost.com по состоянию на 15:00 15 октября 2026 года

В Киеве и области синоптики прогнозируют облачную погоду с прояснениями, но без осадков.

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Ветер будет дуть северный со скоростью 5–10 м/с. Температура по области ночью составила +1...+6 °С, на поверхности почвы — заморозки 0...-3 °С, днём +10...+15 °С.

Тем временем в Киеве ночью +4...+6 °С, днем +11...+13 °С.

Как сообщали Новини.LIVE, по прогнозу NOAA, с 12 по 16 октября 2026 года ожидается мощная магнитная буря, которая может повлиять на самочувствие метеочувствительных людей. В этот период рекомендуется избегать стрессов и чаще контролировать артериальное давление, а 22 октября — не переутомляться и уменьшить физические нагрузки.

Как сообщали Новини.LIVE, согласно прогнозу Европейского центра среднесрочных прогнозов погоды, в октябре 2026 года температура воздуха в Украине будет на 1–2 градуса выше климатической нормы, однако в течение месяца ожидаются резкие похолодания. Во второй половине осени возможны ночные заморозки, а в высокогорье Карпат прогнозируют первый снег.

погода Укргидрометцентр синоптик дождь прогноз погоды
Людмила Войтюк - Редактор
Автор:
Людмила Войтюк

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