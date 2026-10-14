Прогноз погоды в Украине на 14 октября — ожидаются дожди и грозы

Мужчина с зонтиком. Фото: УНИАН

Синоптики сообщили прогноз погоды в Украине на среду, 14 октября. В этот день будет облачно с прояснениями. Ночью на Левобережье, в Одесской, Николаевской, Кировоградской и Черкасской областях пройдут умеренные дожди. Днём дожди ожидаются на северо-востоке. При этом в Сумской, Харьковской и Полтавской областях в течение суток пройдут значительные дожди, а местами даже грозы. На остальной территории осадков не будет.

Об этом во вторник, 13 октября, сообщили в Украинском гидрометеорологическом центре, передает Новини.LIVE.

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Погода в Украине 14 октября

Карта "Погода в Украине 12 октября 2026 года" от Укргидрометцентра

Сегодня ветер будет дуть преимущественно северо-западный со скоростью 7–12 м/с.

Температура ночью в западных, Житомирской и Винницкой областях составила +1...+6 °С (на поверхности почвы заморозки 0...-3 °С). Днем ожидается +9...+14 °С. На остальной территории ночью +5...+10 °С, днем +11...+16 °С. В то же время на востоке и юго-востоке страны ночью +9...+14 °С, днем +17...+22 °С.

Карта температур в Украине от Meteopost.com по состоянию на 15:00 14 октября 2026 года

В Киеве и области сегодня будет облачно с прояснениями, но без осадков.

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Ветер будет дуть северо-западный со скоростью 7–12 м/с. Температура воздуха по области ночью составляла +5...+10 °С, днём будет +11...+16 °С.

Между тем в столице ночью +6...+8 °С, днем +11...+13 °С.

Как сообщали Новини.LIVE, по прогнозу NOAA, с 12 по 16 октября 2026 года ожидается мощная магнитная буря, которая может сказаться на самочувствии метеочувствительных людей. В этот период рекомендуется избегать стрессов и чаще контролировать артериальное давление, а 22 октября — не переутомляться и уменьшить физические нагрузки.

Как сообщали Новини.LIVE, согласно прогнозу Европейского центра среднесрочных прогнозов погоды, в октябре 2026 года температура воздуха в Украине будет на 1–2 градуса выше климатической нормы, однако в течение месяца ожидаются резкие похолодания. Во второй половине осени возможны ночные заморозки, а в высокогорье Карпат прогнозируют первый снег.