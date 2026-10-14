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Головна Новини дня Гідрометцентр попередив про грози і заморозки в Україні сьогодні

Гідрометцентр попередив про грози і заморозки в Україні сьогодні

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14 жовтня 2026 05:50
Прогноз погоди в Україні 14 жовтня - будуть дощі і грози
Чоловік з парасолькою. Фото: УНІАН

Прогноз погоди в Україні на середу, 14 жовтня, повідомили синоптики. В цей день буде хмарно з проясненнями. Вночі на Лівобережжі, в Одеській, Миколаївській, Кіровоградській та Черкаській були помірні дощі. Вдень дощі очікуються на північному сході. Причому в Сумській, Харківській та Полтавській областях впродовж доби значні дощі, а місцями навіть грози. Нарешті території світла опадів не буде.

Про це у вівторок, 13 жовтня, повідомили в Українському гідрометеорологічному центрі, передає Новини.LIVE.

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Погода в Україні 14 жовтня

Погода в Україні 14 жовтня 2026 року
Карта "Погода в Україні 12 жовтня 2026 року" від Укргідрометцентру

Сьогодні вітер дутиме переважно північно-західний за швидкістю 7-12 м/с.

Температура вночі в західних, Житомирській та Вінницькій областях становила +1...+6 °С (на поверхні ґрунту заморозки 0...-3 °С). Вдень очікується +9...+14 °С. На решті території вночі +5...+10 °С, вдень +11...+16 °С. Водночас на сході та південному сході країни вночі +9...+14 °С, вдень +17...+22 °С.

Температура в Україні вдень 14 жовтня 2026 року
Карта температур в Україні від Meteopost.com станом на 15:00 14 жовтня 2026 року

У Києві та області сьогодні буде хмарно з проясненнями, але без опадів.

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Вітер дутиме північно-західний зі швидкістю 7-12 м/с. Температура повітря по області вночі становила +5...+10 °С, вдень буде +11...+16 °С.

Тим часом у столиці вночі +6...+8 °С, вдень +11...+13 °С.

Як повідомляли Новини.LIVE, за прогнозом NOAA, з 12 по 16 жовтня 2026 року очікується потужна магнітна буря, яка може позначитися на самопочутті метеочутливих людей. У цей період радять уникати стресів і частіше контролювати артеріальний тиск, а 22 жовтня — не перевтомлюватися та зменшити фізичні навантаження.

Як повідомляли Новини.LIVE, за прогнозом Європейського центру середньострокових прогнозів погоди, у жовтні 2026 року температура повітря в Україні буде на 1–2 градуси вищою за кліматичну норму, однак протягом місяця очікуються різкі похолодання. У другій половині осені можливі нічні заморозки, а у високогір’ї Карпат прогнозують перший сніг.

погода Укргідрометцентр Наталка Діденко синоптик прогноз погоди
Людмила Войтюк - Редактор
Автор:
Людмила Войтюк

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