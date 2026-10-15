Прогноз погоди в Україні 15 жовтня - де будуть дощі

Жінка з парасолькою. Фото: Новини.LIVE

Прогноз погоди в Україні на четвер, 15 жовтня, повідомили синоптики. В цей буде хмарно з проясненнями. Очікується невеликий, на сході та південному сході країни помірний, вдень місцями значний дощ. У більшості північних, центральних, Одеській та Миколаївській областях без опадів.

Про це у середу, 14 жовтня, повідомили в Українському гідрометеорологічному центрі, передає Новини.LIVE.

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Погода в Україні 15 жовтня

Карта "Погода в Україні 15 жовтня 2026 року" від Укргідрометцентру

Сьогодні вітер дутиме переважно північний зі швидкістю 5-10 м/с.

Температура вночі становила +1...+6 °С (у більшості північних та центральних областей на поверхні ґрунту заморозки 0...-3 °С), на півдні та сході країни +7...+12 °С. Вдень очікується +10...+15 °С, на крайньому сході країни до +19 °С.

Карта температур в Україні від Meteopost.com станом на 15:00 15 жовтня 2026 року

У Києві та області синоптики прогнозують хмарну погоду з проясненнями, але без опадів.

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Вітер дутиме північний зі швидкістю 5-10 м/с. Температура по області вночі була +1...+6 °С, на поверхні ґрунту (заморозки 0...-3 °С, вдень +10...+15 °С.

Тим часом у Києві вночі +4...+6 °С, вдень +11...+13 °С.

Як повідомляли Новини.LIVE, за прогнозом NOAA, з 12 по 16 жовтня 2026 року очікується потужна магнітна буря, яка може позначитися на самопочутті метеочутливих людей. У цей період радять уникати стресів і частіше контролювати артеріальний тиск, а 22 жовтня — не перевтомлюватися та зменшити фізичні навантаження.

Як повідомляли Новини.LIVE, за прогнозом Європейського центру середньострокових прогнозів погоди, у жовтні 2026 року температура повітря в Україні буде на 1–2 градуси вищою за кліматичну норму, однак протягом місяця очікуються різкі похолодання. У другій половині осені можливі нічні заморозки, а у високогір’ї Карпат прогнозують перший сніг.