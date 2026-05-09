Гидрометцентр прогнозирует дожди и грозы почти по всей Украине на сегодня

Девушка идет по улице во время дождя.

Прогноз погоды в Украине на субботу, 9 мая, дали синоптики. Будет облачно с прояснениями. В большинстве северных, центральных областей, а днем еще и на востоке и в Карпатском регионе пройдет кратковременный дождь с грозой.

Об этом в пятницу, 8 мая, сообщили в Украинском гидрометеорологическом центре, передает Новини.LIVE.

Погода в Украине 9 мая

Карта "Погода в Украине 9 мая 2026 года" от Укргидрометцентра

В юго-западных областях ночью и утром местами возникнет туман. Юго-западный с переходом на северо-западный ветер достигнет 5–10 м/с.

Ночью столбики термометров снизятся до +7...+12 °С. Днем потеплеет до +20...+25 °С. В западных регионах будет наиболее прохладно — +13...+18 °С.

Карта температур в Украине от Meteopost.com по состоянию на 15:00 9 мая 2026 года

В Киеве и Киевской области ожидается переменная облачность. Местами возможен кратковременный дождь, в области — с грозой. Юго-западный ветер, который на Киевщине будет переходить в северо-западный, достигнет 5–10 м/с. Ночная температура в столице — +10...+12 °С, а в области — +7...+12 °С. Днем в Киеве воздух прогреется до +21...+23 °С, а на Киевщине — до +20...+25 °С.

Прогноз погоды от Наталки Диденко

По прогнозу синоптика Наталки Диденко, 9 мая ожидается похолодание. Днем будет только +12...+18 °С, но на востоке и юго-востоке тепло задержится — днем столбики термометров поднимутся до +20...+26 °С.

Из-за влияния атмосферных фронтов практически везде пройдут кратковременные дожди и возможны грозы.

В Киеве без существенных осадков, до +20 °С.

Ранее Новини.LIVE со ссылкой на Укргидрометцентр и Наталку Диденко информировал, что 8 мая в некоторых регионах прошли дожди и были грозы. В западных регионах похолодало. В восточных областях наоборот было жарко: до +28 °С.

Также Новини.LIVE со ссылкой на синоптиков писал, что 7 мая в нескольких областях Украины прошел дождь. На западе бушевал шквальный ветер, порывы которого достигали до 20 м/с. При этом по всей стране сохранялась теплая погода: в некоторых областях воздух днем прогрелся до +30 °С.