Гидрометцентр прогнозирует похолодание и заморозки в Украине сегодня

Прогноз погоды в Украине на пятницу, 24 апреля, дали синоптики. В Украину вернется холодная и ветреная погода из-за поступления арктического воздуха с севера Европы. Синоптики предупреждают о заморозках, сильном ветре и локальных осадках. В части регионов возможен дождь с мокрым снегом.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на прогноз синоптика Наталки Диденко и Укргидрометцентра.

Прогноз погоды на 24 апреля от Диденко

Синоптик предупреждает о сильном северо-западном ветре со скоростью 7–14 м/с, местами с порывами до 15–20 м/с. Прохожим и водителям стоит быть осторожными вблизи билбордов и старых деревьев.

Температура воздуха будет оставаться низкой: ночью +2...+6 °C, местами при прояснениях возможны заморозки. Днем столбики термометров поднимутся до +6...+12 °C.

В Киеве 24 апреля осадков не ожидается, однако сохранится сильный ветер. Ночью температура составит около +2...+4 °C с риском заморозков, а днем воздух прогреется до +8...+9 °C.

Прогноз погоды на 24 апреля от Укргидрометцентра

Синоптики прогнозируют облачную погоду с прояснениями. Небольшие дожди пройдут на востоке, юго-востоке и Сумской области, ночью местами возможен мокрый снег. На остальной территории существенных осадков не предвидится.

Ветер северо-западный, 7–12 м/с, днем в Прикарпатье, а также в восточных, Днепропетровской и Запорожской областях возможны порывы до 15–20 м/с.

Температура воздуха ночью составит +1...+6 °C, однако на поверхности почвы, а также в большинстве северных, центральных и Харьковской областях в воздухе ожидаются заморозки 0...-3 °C. Днем воздух прогреется до +7...+12 °C, а на северо-востоке и востоке страны — только до +4...+9 °C.

Карта погоды на 24 апреля 2026 года. Фото: Укргидрометцентр

Как сообщали Новини.LIVE, ранее синоптики предупреждали, что в течение этой недели ожидается неустойчивая и заметно холоднее нормы погода. Они прогнозируют периодические осадки, порывистый ветер и ночные заморозки в отдельных регионах.

А также синоптик Наталья Птуха сообщила, что прохладная погода сохранится как минимум до конца недели, а иногда — и до завершения месяца. Причиной этого является воздушная масса арктического происхождения, которая может вызвать заморозки.