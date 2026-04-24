Гідрометцентр прогнозує похолодання й заморозки в Україні на сьогодні

Перехожий з парасолькою. Фото: Новини.LIVE

Прогноз погоди в Україні на п'ятницю, 24 квітня, надали синоптики. В Україну повернеться холодна та вітряна погода через надходження арктичного повітря з півночі Європи. Синоптики попереджають про заморозки, сильний вітер і локальні опади. У частині регіонів можливий дощ із мокрим снігом.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на прогноз синоптика Наталки Діденко та Укргідрометцентру.

Прогноз погоди на 24 квітня від Діденко

Синоптик попереджає про сильний північно-західний вітер зі швидкістю 7–14 м/с, місцями з поривами до 15–20 м/с. Перехожим і водіям варто бути обережними поблизу білбордів та старих дерев.

Температура повітря залишатиметься низькою: уночі +2…+6 °C, подекуди при проясненнях можливі заморозки. Удень стовпчики термометрів піднімуться до +6…+12 °C.

У Києві 24 квітня опадів не очікується, однак збережеться сильний вітер. Уночі температура становитиме близько +2…+4 °C із ризиком заморозків, а вдень повітря прогріється до +8…+9 °C.

Прогноз погоди на 24 квітня від Укргідрометцентру

Синоптики прогнозують хмарну погоду із проясненнями. Невеликі дощі пройдуть на сході, південному сході та Сумщині, уночі місцями можливий мокрий сніг. На решті території істотних опадів не передбачається.

Вітер північно-західний, 7–12 м/с, удень на Прикарпатті, а також у східних, Дніпропетровській та Запорізькій областях можливі пориви до 15–20 м/с.

Температура повітря вночі становитиме +1…+6 °C, однак на поверхні ґрунту, а також у більшості північних, центральних і Харківській областях у повітрі очікуються заморозки 0…-3 °C. Удень повітря прогріється до +7…+12 °C, а на північному сході та сході країни — лише до +4…+9 °C.

Карта погоди на 24 квітня 2026 року. Фото: Укргідрометцентр

Раніше Новини.LIVE з посиланням на Meteoprog попереджав, що протягом цього тижня очікується нестійка погода. Температурні показники будуть нижчими за кліматичну норму. Очікуються періодичні опади, поривчастий вітер і нічні заморозки в окремих регіонах.

Також Новини.LIVE з посиланням на Наталію Птуху писав, що прохолодна погода збережеться щонайменше до кінця тижня, а подекуди — і до завершення місяця. Причиною цього є повітряна маса арктичного походження. Можливі навіть заморозки.