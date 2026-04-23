Синоптик попередила про холоди та заморозки в Україні до кінця квітня

Синоптик попередила про холоди та заморозки в Україні до кінця квітня

Дата публікації: 23 квітня 2026 07:59
Жінка йде вулицею з парасолькою під час снігу. Фото ілюстративне: Новини.LIVE

Прохолодна погода утримається в Україні ще майже тиждень або взагалі до кінця місяця. Причиною похолодання є надходження повітряної маси арктичного походження. Можливі навіть заморозки.

Про це ефірі День.LIVE 22 квітня повідомила начальниця відділу комунікації з медіа Укргідрометцентру Наталія Птуха, передає Новини.LIVE.

Прогноз погоди в Україні на останню декаду квітня 

За прогнозом синоптика, заморозки найбільш імовірні 24–25 квітня, тому що цими днями очікується погода із проясненнями. У південних областях уночі в повітрі буде +6 °С — заморозки утворяться лише на поверхні ґрунту. А от у більшості північних, центральних і східних областей можливі й морози в повітрі.

"Буде прояснення, менше хмарності та, відповідно, інтенсивніше охолодження в нічні години, тому температура може опускатися подекуди нижче нуля. Звичайно, це зараз становить загрозу для ранньоквітучих плодових дерев", — підсумувала Наталія Птуха.

Раніше Новини.LIVE з посиланням на Укргідрометцентр і Наталку Діденко повідомляв, що 23 квітня в Україні очікуються несприятливі погодні умови. Пройдуть дощі, місцями зливи. Можливі пориви вітру до 20 м/с.

Читайте також:

Також Новини.LIVE з посиланням на Meteoprog писав, що впродовж найближчого тижня в Україні очікується нестійка та прохолодна погода. Температура буде нижчою за кліматичну норму. Очікуються дощі, місцями з мокрим снігом.

погода прогноз погоди погода в Україні
Альбіна Зарічна - Редактор
Альбіна Зарічна
