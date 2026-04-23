Видео

Синоптик предупредила о холодах и заморозках в Украине до конца апреля

Синоптик предупредила о холодах и заморозках в Украине до конца апреля

Дата публикации 23 апреля 2026 07:59
Синоптик предупредила о холодах и заморозках в Украине до конца апреля
Женщина идет по улице с зонтом во время снега. Фото иллюстративное: Новини.LIVE

Прохладная погода сохранится в Украине еще почти неделю или вообще до конца месяца. Причиной похолодания является поступление воздушной массы арктического происхождения. Возможны даже заморозки.

Об этом в эфире День.LIVE 22 апреля сообщила начальница отдела коммуникации с медиа Укргидрометцентра Наталья Птуха, передает Новини.LIVE.

Прогноз погоды в Украине на последнюю декаду апреля

По прогнозу синоптика, заморозки наиболее вероятны 24–25 апреля, потому что в эти дни ожидается погода с прояснениями. В южных областях ночью в воздухе будет +6 °С — заморозки образуются только на поверхности почвы. А вот в большинстве северных, центральных и восточных областей возможны и морозы в воздухе.

"Будет прояснение, меньше облачности и, соответственно, интенсивнее охлаждение в ночные часы, поэтому температура может опускаться местами ниже нуля. Конечно, это сейчас представляет угрозу для раннецветущих плодовых деревьев", — подытожила Наталья Птуха.

Ранее Новини.LIVE со ссылкой на Укргидрометцентр и Наталку Диденко сообщал, что 23 апреля в Украине ожидаются неблагоприятные погодные условия. Пройдут дожди, местами ливни. Возможны порывы ветра до 20 м/с.

Также Новини.LIVE со ссылкой на Meteoprog писал, что в течение ближайшей недели в Украине ожидается неустойчивая и прохладная погода. Температура будет ниже климатической нормы. Ожидаются дожди, местами с мокрым снегом.

Альбина Заречная - Редактор
Альбина Заречная
