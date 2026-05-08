Главная Новости дня Гидрометцентр предупредил об осадках и похолодании в Украине сегодня

Дата публикации 8 мая 2026 05:17
Девушка с зонтиком. Фото: Новини.LIVE

Прогноз погоды на пятницу, 8 мая, сообщили синоптики. В этот день будет весенняя погода, но в некоторых регионах ожидаются дожди и даже грозы. Кроме того, в западных областях температура воздуха снизится.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Укргидрометцентр и синоптика Наталью Диденко.

Погода на 8 мая от Укргидрометцентра

Сегодня в западных, а днем и в Винницкой, Житомирской и местами Киевской областях ожидается кратковременный дождь и даже гроза. На остальной территории осадков не предвидится. В течение дня будет юго-западный ветер, а в западных областях ветер северо-западного направления с порывами 7-12 м/с.

Погода в Україні на 8 травня
Карта температур в Украине на 8 мая. Фото: Укргидрометцентр

Температура ночью колебалась в пределах +10...+15 °С, в большинстве южных и центральных областей +7...+12 °С. Уже днем воздух прогреется до +20...+25 °С, а на востоке страны до +28 °С. Однако на западе столбики термометров будут показывать +15...+20 °С.

Прогноз погоды 8 мая от Диденко

Диденко прогнозирует, что сегодня дожди и грозы будут в западных областях. Однако уже во второй половине дня и вечером осадки накроют еще и Винницкую, Житомирскую и Киевскую области. На остальной территории Украины удержится сухая погода.

Карта температур на 8 мая. Фото: Метеопост

Температура воздуха на западе снизится и составит в течение дня лишь +18...+21 °С, а местами даже +16...+18 °С. Жарче всего будет в восточных областях — +25...+28 °С. На остальной территории в течение дня столбики термометров будут показываться +22...+26 °С.

Как писали Новини.LIVE со ссылкой на Наталью Птуху, в мае начнется сезон гроз. Вместо аномальной жары в Украине будет приятное весеннее тепло от +16 до +24°C.

В то же время Наталка Диденко сообщала, что 7 мая Украина была самой жаркой страной Европы. Температура воздуха местами достигала почти +30 °С.

Людмила Войтюк - Редактор
Людмила Войтюк
