Гідрометцентр попередив про опади і похолодання в Україні сьогодні

Прогноз погоди на п'ятницю, 8 травня, повідомили синоптики. В цей день буде весняна погода, але в деяких регіонах очікуються дощі і навіть грози. Окрім того, у західних областях температура повітря знизиться.

Погода на 8 травня від Укргідрометцентру

Сьогодні у західних, а вдень і в Вінницькій, Житомирській та місцями Київській областях очікується короткочасний дощ та навіть гроза. На решті території опадів не передбачається. Упродовж дня буде південно-західний вітер, а в західних областях вітер північно-західного напрямку з поривами 7-12 м/с.

Температура вночі коливалась в межах +10...+15 °С, у більшості південних та центральних областей +7...+12 °С. Вже вдень повітря прогріється до +20...+25 °С, а на сході країни до +28 °С. Проте на заході стовпчики термометрів показуватимуть +15...+20 °С.

Прогноз погоди 8 травня від Діденко

Діденко прогнозує, що сьогодні дощі та грози будуть в західних областях. Проте вже у другій половині дня та ввечері опади накриють ще й Вінницьку, Житомирську та Київську області. На решті території України втримається суха погода.

Температура повітря на заході знизиться і становитиме впродовж дня лише +18...+21 °С, а подекуди навіть +16...+18 °С. Найспекотніше буде у східних областях — +25...+28 °С. На решті території упродовж дня стовпчики термометрів показуватимуться +22...+26 °С.

Як писали Новини.LIVE з посиланням на Наталію Птуху, у травні розпочнеться сезон гроз. Замість аномальної спеки в Україні буде приємне весняне тепло від +16 до +24°C.

Водночас Наталка Діденко повідомляла, що 7 травня Україна була найспекотнішою країною Європи. Температура повітря місцями сягала майже +30 °С.