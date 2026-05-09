Головна Новини дня Гідрометцентр прогнозує дощі та грози майже по всій Україні на сьогодні

Гідрометцентр прогнозує дощі та грози майже по всій Україні на сьогодні

Дата публікації: 9 травня 2026 06:25
Дівчина йде вулицею під час дощу. Фото ілюстративне: Новини.LIVE

Прогноз погоди в Україні на суботу, 9 травня, надали синоптики. Буде хмарно із проясненнями. У більшості північних, центральних областей, а вдень ще й на сході та в Карпатському регіоні пройде короткочасний дощ із грозою.

Про це в п'ятницю, 8 травня, повідомили в Українському гідрометеорологічному центрі, передає Новини.LIVE.

Погода в Україні 9 травня 

Карта "Погода в Україні 9 травня 2026 року" від Укргідрометцентру

У південно-західних областях уночі та вранці подекуди виникне туман. Південно-західний із переходом на північно-західний вітер сягне 5–10 м/с. 

Уночі стовпчики термометрів знизяться до +7...+12 °С. Удень потеплішає до +20...+25 °С. У західних регіонах буде найбільш прохолодно — +13...+18 °С.

Температури в Україні вдень 9 травня 2026 року
Карта температур в Україні від Meteopost.com станом на 15:00 9 травня 2026 року

У Києві та на Київщині очікується мінлива хмарність. Місцями можливий короткочасний дощ, в області — із грозою. Південно-західний вітер, який на Київщині переходитиме в північно-західний, сягне 5–10 м/с. Нічна температура у столиці — +10...+12 °С, а в області — +7...+12 °С. Удень у Києві повітря прогріється до +21...+23 °С, а на Київщині — до +20...+25 °С.

За прогнозом синоптика Наталки Діденко, 9 травня очікується похолодання. Удень буде лише +12...+18 °С, але на сході та південному сході тепло затримається — удень стовпчики термометрів піднімуться до +20...+26 °С.

Через вплив атмосферних фронтів практично всюди пройдуть короткочасні дощі й можливі грози

У Києві без суттєвих опадів, до +20 °С.

Раніше Новини.LIVE з посиланням на Укргідрометцентр та Наталку Діденко інформував, що 8 травня в деяких регіонах пройшли дощі й були грози. У західних регіонах похолодало. У східних областях навпаки було найспекотніше: до +28 °С.

Також Новини.LIVE з посиланням на синоптиків писав, що 7 травня в декількох областях України дощило. На заході вирував шквальний вітер, пориви якого сягали до 20 м/с. Водночас по всій країні зберігалася тепла погода: у деяких областях повітря вдень прогрілося до +30 °С.

погода Укргідрометцентр Наталка Діденко
Людмила Войтюк - Редактор
Автор:
Людмила Войтюк
