Гидрометцентр предупреждает о дождях на востоке Украины сегодня

Девушка с зонтиком.

Прогноз погоды на вторник, 24 марта, сообщили синоптики. В этот день ожидается переменная облачность. Сутки пройдут без осадков, лишь на юго-востоке страны местами небольшой дождь.

Об этом сообщают Новини.LIVE со ссылкой на прогнозы Укргидрометцентра и Наталки Диденко.

Погода в Украине на 24 марта от Гидрометцентра

Карта погоды в Украине на 24 марта. Фото: Укргидрометцентр

Сегодня ветер будет дуть северо-восточный, в западных областях северо-западный со скоростью 5-10 м/с.

Температура ночью составила +3...-2 °С, на юге страны +1...+6 °С. Днем прогнозируется +11...+16 °С, на Закарпатье и в Одесской области до +19 °С. В Карпатах ночью 0...-5 °С, днем +4...+9 °С.

Карта температуры воздуха в Украине на 24 марта. Фото: Meteopost

В Киевской области и Киеве в течение дня будет переменная облачность, без осадков. Ветер будет дуть северо-восточный до 5-10 м/с.

Температура по области ночью составила +3...-2 °С, днем будет +11...+16 °С.

В Киеве тем временем 0...+2 °С, днем +12...+14 °С.

Прогноз погоды от Наталки Диденко

По прогнозу синоптика Наталки Диденко, 24 марта температура воздуха в Украине будет в пределах +12...+16 °С. Прохладнее только на юго-востоке и востоке — +6...+11 °С. Осадки маловероятны, небольшие дожди пройдут лишь в Запорожской, Донецкой, Луганской областях и в Крыму.

Между тем в Киеве день будет сухим, солнечным и теплым, а температура составит +12...+14 °С.

Напомним, недавно синоптики предупредили, что в конце этой недели Украину накроет дождливая погода.

Также стоит заметить, что в конце марта украинцы перейдут на летнее время. В ночь на 29 марта часы надо будет перевести на час вперед, в связи с чем ночь будет короче.