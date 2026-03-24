Гидрометцентр предупреждает о дождях на востоке Украины сегодня
Прогноз погоды на вторник, 24 марта, сообщили синоптики. В этот день ожидается переменная облачность. Сутки пройдут без осадков, лишь на юго-востоке страны местами небольшой дождь.
Об этом сообщают Новини.LIVE со ссылкой на прогнозы Укргидрометцентра и Наталки Диденко.
Прогноз погоды на выходные 24-27 марта
Погода в Украине на 24 марта от Гидрометцентра
Сегодня ветер будет дуть северо-восточный, в западных областях северо-западный со скоростью 5-10 м/с.
Температура ночью составила +3...-2 °С, на юге страны +1...+6 °С. Днем прогнозируется +11...+16 °С, на Закарпатье и в Одесской области до +19 °С. В Карпатах ночью 0...-5 °С, днем +4...+9 °С.
В Киевской области и Киеве в течение дня будет переменная облачность, без осадков. Ветер будет дуть северо-восточный до 5-10 м/с.
Температура по области ночью составила +3...-2 °С, днем будет +11...+16 °С.
В Киеве тем временем 0...+2 °С, днем +12...+14 °С.
Прогноз погоды от Наталки Диденко
По прогнозу синоптика Наталки Диденко, 24 марта температура воздуха в Украине будет в пределах +12...+16 °С. Прохладнее только на юго-востоке и востоке — +6...+11 °С. Осадки маловероятны, небольшие дожди пройдут лишь в Запорожской, Донецкой, Луганской областях и в Крыму.
Между тем в Киеве день будет сухим, солнечным и теплым, а температура составит +12...+14 °С.
Также стоит заметить, что в конце марта украинцы перейдут на летнее время. В ночь на 29 марта часы надо будет перевести на час вперед, в связи с чем ночь будет короче.
