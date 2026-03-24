Гідрометцентр попереджає про дощі на сході України сьогодні

Гідрометцентр попереджає про дощі на сході України сьогодні

Дата публікації: 24 березня 2026 06:25
Дівчина з парасолькою. Фото: Новини.LIVE

Прогноз погоди на вівторок, 24 березня, повідомили синоптики. В цей день очікується мінлива хмарність. Доба пройде без опадів, лише на південному сході країни місцями невеликий дощ.

Про це повідомляють Новини.LIVE з посиланням на прогнози Укргідрометцентру та Наталки Діденко.

Читайте також:

Прогноз погоди на вихідні 24-27 березня

Погода в Україні на 24 березня від Гідрометцентру

Мапа з прогнозом погоди в Україні на сьогодні 24 березня 2026 року
Мапа погоди в Україні на 24 березня. Фото: Укргідрометцентр

Сьогодні вітер дутиме північно-східний, у західних областях північно-західний зі швидкістю 5-10 м/с.

Температура вночі становила +3...-2 °С, на півдні країни +1...+6 °С. Вдень прогнозується +11...+16 °С, на Закарпатті та в Одеській області до +19 °С. В Карпатах вночі 0...-5 °С, вдень +4...+9 °С.

Карта з прогнозом температури повітря в Україні на 14:00 у вівторок, 24 березня, 2026 року
Мапа температури повітря в Україні на 24 березня. Фото: Meteopost

У Київській області та Києві протягом дня без буде мінлива хмарність, без опадів. Вітер дутиме північно-східний до 5-10 м/с.

Температура по області вночі становила +3...-2 °С, вдень буде +11...+16 °С.

У Києві тим часом 0...+2 °С, вдень +12...+14 °С.

Прогноз погоди від Наталки Діденко

За прогнозом синоптика Наталки Діденко, 24 березня температура повітря в Україні буде в межах +12...+16 °С. Прохолодніше лише на південному сході та сході — +6...+11 °С. Опади малоймовірні, невеликі дощі пройдуть лише у Запорізькій, Донецькій, Луганській областях та в Криму.

Тим часом у Києві день буде сухим, сонячним і теплим, а температура становитиме +12...+14 °С.

Нагадаємо, нещодавно синоптики попередили, що наприкінці цього тижня Україну накриє дощова погода.

Також варто зауважити, що наприкінці березня українці перейдуть на літній час. У ніч проти 29 березня годинник треба буде перевести на годину вперед, у зв'язку з чим ніч буде коротшою.

Людмила Войтюк - Редактор
Людмила Войтюк
