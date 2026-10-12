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Главная Новости дня Гидрометцентр предупредил о сильных дождях в Украине сегодня: где ожидать

Гидрометцентр предупредил о сильных дождях в Украине сегодня: где ожидать

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12 октября 2026 05:30
Прогноз погоды в Украине на 12 октября — где пройдут дожди
Люди под дождем. Фото: УНИАН

Синоптики сообщили прогноз погоды в Украине на понедельник, 12 октября. В этот день будет облачно с прояснениями, при этом ожидаются осадки. В частности, в большинстве северных областей, Винницкой, ночью — в западных, а днем — в Черкасской, Кировоградской и Одесской областях пройдут умеренные дожди. Более того, в Черновицкой, Хмельницкой, Винницкой, Житомирской и Киевской областях ночью прошли значительные дожди. На остальной территории осадков не ожидается. На Закарпатье и Прикарпатье ночью и утром местами туман.

Об этом в воскресенье, 11 октября, сообщили в Украинском гидрометеорологическом центре, передает Новини.LIVE.

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Погода в Украине 12 октября

Погода в Україні 12 жовтня 2026 року
Карта «Погода в Украине 12 октября 2026 года» от Укргидрометцентра

Сегодня будет дуть юго-восточный ветер, в западных и северных областях — северо-западный со скоростью 5–10 м/с.

Температура ночью составила +8...+13 °С (на крайнем западе +3...+8 °С). Днём в западных, большинстве северных и Винницкой областях +12...+17 °С, на остальной территории +18...+23 °С.

Температура в Україні вдень 12 жовтня 2026 року
Карта температур в Украине от Meteopost.com по состоянию на 15:00 12 октября 2026 года

В Киеве и области синоптики прогнозируют облачную погоду с прояснениями. Будет умеренный, ночью местами сильный дождь.

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Ветер будет дуть северо-западный со скоростью 5–10 м/с. Температура по области ночью составляла +8...+13 °С, днем будет +12...+17 °С. Между тем в Киеве ночью +10...+12 °С, днем +13...+15 °С.

Как сообщали Новини.LIVE, по прогнозу NOAA, с 12 по 16 октября 2026 года ожидается мощная магнитная буря, которая может сказаться на самочувствии метеочувствительных людей. В этот период рекомендуется избегать стрессов и чаще контролировать артериальное давление, а 22 октября — не переутомляться и уменьшить физические нагрузки.

Как сообщали Новини.LIVE, согласно прогнозу Европейского центра среднесрочных прогнозов погоды, в октябре 2026 года температура воздуха в Украине будет на 1–2 градуса выше климатической нормы, однако в течение месяца ожидаются резкие похолодания. Во второй половине осени возможны ночные заморозки, а в высокогорье Карпат прогнозируют первый снег.

погода Киев Украина синоптик прогноз погоды
Людмила Войтюк - Редактор
Автор:
Людмила Войтюк

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