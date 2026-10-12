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Головна Новини дня Гідрометцентр попередив про значні дощі в Україні сьогодні: де очікувати

Гідрометцентр попередив про значні дощі в Україні сьогодні: де очікувати

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12 жовтня 2026 05:30
Прогноз погоди в Україні 12 жовтня - де будуть дощі
Люди під дощем. Фото: УНІАН

Прогноз погоди в Україні понеділок, 12 жовтня, повідомили синоптики. А цей день буде хмарно з проясненнями і водночас будуть опади. Зокрема, у більшості північних, Вінницькій, вночі і в західних, а вдень і в Черкаській, Кіровоградській та Одеській областях помірні дощі. Ба більше, у Чернівецькій, Хмельницькій, Вінницькій, Житомирській та Київській областях вночі були значні дощі. На решті території без опадів. На Закарпатті та Прикарпатті вночі та вранці місцями туман.

Про це у неділю, 11 жовтня, повідомили в Українському гідрометеорологічному центрі, передає Новини.LIVE.

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Погода в Україні 12 жовтня

Погода в Україні 12 жовтня 2026 року
Карта "Погода в Україні 12 жовтня 2026 року" від Укргідрометцентру

Сьогодні вітер дутиме південно-східний, у західних та північних областях — північно-західний зі швидкістю 5-10 м/с.

Температура вночі становила +8...+13 °С (на крайньому заході +3...+8 °С). Вдень у західних, більшості північних та Вінницький областях +12...+17 °С, на решті території +18...+23 °С.

Температура в Україні вдень 12 жовтня 2026 року
Карта температур в Україні від Meteopost.com станом на 15:00 12 жовтня 2026 року

У Києві та області синоптики прогнозують хмарну погоду з проясненнями. Був помірний, вночі місцями значний дощ.

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Вітер дутиме північно-західний зі швидкістю 5-10 м/с. Температура по області вночі становила +8...+13 °С, вдень буде +12...+17 °С. Тим часом в Києві вночі +10...+12 °С, вдень +13...+15 °С.

Як повідомляли Новини.LIVE, за прогнозом NOAA, з 12 по 16 жовтня 2026 року очікується потужна магнітна буря, яка може позначитися на самопочутті метеочутливих людей. У цей період радять уникати стресів і частіше контролювати артеріальний тиск, а 22 жовтня — не перевтомлюватися та зменшити фізичні навантаження.

Як повідомляли Новини.LIVE, за прогнозом Європейського центру середньострокових прогнозів погоди, у жовтні 2026 року температура повітря в Україні буде на 1–2 градуси вищою за кліматичну норму, однак протягом місяця очікуються різкі похолодання. У другій половині осені можливі нічні заморозки, а у високогір’ї Карпат прогнозують перший сніг.

погода Київ Україна синоптик прогноз погоди
Людмила Войтюк - Редактор
Автор:
Людмила Войтюк

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