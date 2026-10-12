Прогноз погоди в Україні на тиждень — прогнозуються дощі та заморозки

Люди з парасольками. Фото: Новини.LIVE

В Україні з 12 до 18 жовтня очікуються температурні контрасти, дощі різної інтенсивності та нічні заморозки на заході. На початку тижня збережеться аномально тепла погода, а в другій половині на ситуацію впливатиме циклон над Чорним морем.

Про це повідомляє Meteoprog, передає Новини.LIVE.

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Коли в Україні очікуються дощі та сильний вітер

У понеділок, 12 жовтня, дощі пройдуть у західних областях, а вдень місцями — на півночі та заході Черкащини. Температура вночі становитиме +7…+12 °C, удень на півночі та заході — +12…+17 °C, в інших регіонах — +20…+26 °C.

У вівторок, 13 жовтня, невеликі опади можливі в північних і центральних областях, а вдень — на Вінниччині та Київщині. Уночі та вранці місцями буде туман. Температура вночі становитиме +8…+13 °C, на крайньому заході — +2…+7 °C. Удень на півночі та заході очікується +11…+16 °C, у центрі, на півдні та сході — +20…+26 °C.

У середу, 14 жовтня, місцями дощитиме на Лівобережжі, а на Одещині вдень можливі пориви вітру до 15–20 м/с. Уночі на заході буде +1…+7 °C, в інших регіонах — +8…+14 °C. Удень температура становитиме +12…+17 °C, на південному сході та в Криму — до +25 °C.

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У четвер, 15 жовтня, дощі очікуються на Лівобережжі та вдень у південних областях. На Правобережжі вночі температура опуститься до 0…+5 °C, удень становитиме +10…+15 °C. На Лівобережжі буде тепліше: +8…+14 °C уночі та +16…+21 °C вдень.

У п’ятницю, 16 жовтня, чорноморський циклон принесе дощі на південь і південний захід, а в Криму можливі грози. На Одещині прогнозують пориви вітру до 15–20 м/с. У західних областях уночі температура знизиться до -1…+4 °C, удень становитиме +9…+14 °C. В інших регіонах удень очікується +16…+21 °C.

У суботу, 17 жовтня, дощі пройдуть на більшій частині території України, на півдні можливі грози. У західних областях температура становитиме +1…+6 °C уночі та +9…+16 °C удень. В інших регіонах прогнозують +8…+14 °C уночі та +14…+19 °C вдень.

У неділю, 18 жовтня, переважатиме хмарна погода з проясненнями, місцями невеликий дощ. Температура вночі становитиме +7…+12 °C, удень — +10…+15 °C.

Як повідомляли Новини.LIVE, за прогнозом NOAA, з 12 по 16 жовтня 2026 року очікується потужна магнітна буря, яка може позначитися на самопочутті метеочутливих людей. У цей період радять уникати стресів і частіше контролювати артеріальний тиск, а 22 жовтня — не перевтомлюватися та зменшити фізичні навантаження.

Як повідомляли Новини.LIVE, за прогнозом Європейського центру середньострокових прогнозів погоди, у жовтні 2026 року температура повітря в Україні буде на 1–2 градуси вищою за кліматичну норму, однак протягом місяця очікуються різкі похолодання. У другій половині осені можливі нічні заморозки, а у високогір’ї Карпат прогнозують перший сніг.