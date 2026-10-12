Прогноз погоды в Украине на неделю — ожидаются дожди и заморозки

Люди с зонтиками. Фото: Новини.LIVE

В Украине с 12 по 18 октября ожидаются перепады температур, дожди различной интенсивности и ночные заморозки на западе. В начале недели сохранится аномально теплая погода, а во второй половине на ситуацию будет влиять циклон над Черным морем.

Об этом сообщает Meteoprog, передает Новини.LIVE.

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Когда в Украине ожидаются дожди и сильный ветер

В понедельник, 12 октября, дожди пройдут в западных областях, а днем местами — на севере и западе Черкасской области. Температура ночью составит +7…+12 °C, днём на севере и западе — +12…+17 °C, в других регионах — +20…+26 °C.

Во вторник, 13 октября, небольшие осадки возможны в северных и центральных областях, а днем — в Винницкой и Киевской областях. Ночью и утром местами будет туман. Температура ночью составит +8…+13 °C, на крайнем западе — +2…+7 °C. Днем на севере и западе ожидается +11…+16 °C, в центре, на юге и востоке — +20…+26 °C.

В среду, 14 октября, местами будут идти дожди на Левобережье, а в Одесской области днем возможны порывы ветра до 15–20 м/с. Ночью на западе будет +1…+7 °C, в других регионах — +8…+14 °C. Днем температура составит +12…+17 °C, на юго-востоке и в Крыму — до +25 °C.

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В четверг, 15 октября, дожди ожидаются на Левобережье и днем в южных областях. На Правобережье ночью температура опустится до 0…+5 °C, днем составит +10…+15 °C. На Левобережье будет теплее: +8…+14 °C ночью и +16…+21 °C днем.

В пятницу, 16 октября, черноморский циклон принесет дожди на юг и юго-запад, а в Крыму возможны грозы. В Одесской области прогнозируются порывы ветра до 15–20 м/с. В западных областях ночью температура снизится до -1…+4 °C, днём составит +9…+14 °C. В остальных регионах днём ожидается +16…+21 °C.

В субботу, 17 октября, дожди пройдут на большей части территории Украины, на юге возможны грозы. В западных областях температура составит +1…+6 °C ночью и +9…+16 °C днем. В других регионах прогнозируют +8…+14 °C ночью и +14…+19 °C днем.

В воскресенье, 18 октября, преобладает облачная погода с прояснениями, местами небольшой дождь. Температура ночью составит +7…+12 °C, днём — +10…+15 °C.

Как сообщали Новини.LIVE, по прогнозу NOAA, с 12 по 16 октября 2026 года ожидается мощная магнитная буря, которая может сказаться на самочувствии метеочувствительных людей. В этот период рекомендуется избегать стрессов и чаще контролировать артериальное давление, а 22 октября — не переутомляться и уменьшить физические нагрузки.

Как сообщали Новини.LIVE, согласно прогнозу Европейского центра среднесрочных прогнозов погоды, в октябре 2026 года температура воздуха в Украине будет на 1–2 градуса выше климатической нормы, однако в течение месяца ожидаются резкие похолодания. Во второй половине осени возможны ночные заморозки, а в высокогорье Карпат прогнозируют первый снег.