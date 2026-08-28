Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Колонки Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииМир туризмаМодаРынок трудаЕвровидениеГрядкаКультРынок недвижимостиДом и огородВоенная экономикаШтабТехноШоу-бизнес --Ментальное здоровьеЭкономика 2024FashionФинансистГороскопНацотборПередоваяПутешествияПризывЭкономистАвтоТрадицииВалютаПогодаВойнаСпортПолитикаМобилизацияОлимпиадаLifeЖизньПутеводительВкусРецептыТранспортКино и сериалыМетеоСаморазвитиеСтильДеньги ВСУПромоНедвижимостьЭксклюзивКиевМедцентрХроникиВойскоЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирЛайфхакиДеньгиВоенныйСегодняНаукаСветЕдаWowЖивотныеСадВСУSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartБоксЗдоровьеУкраина АрхивОгоРезервКухняЛайфстайлПраздникиЛьвовФинансыГламурЧМ-2026ЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноКулинарияНовости дняШоу-бизнесАрмияITХарьковОдессаКиноТехнологииДача

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Вкус
Дом и огород
Киев
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Одесса
Политика
Праздники
Промо
Спорт
Техно
Транспорт
ТЦК
Финансы
Харьков
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Новости дня Гидрометцентр предупредил о дождях в Украине сегодня

Гидрометцентр предупредил о дождях в Украине сегодня

Ua ru
28 августа 2026 05:20
Гидрометцентр предупредил о дождях в Украине сегодня
Люди с зонтиками. Иллюстративное фото: Новини.LIVE

Синоптики сообщили прогноз погоды в Украине на пятницу, 28 августа. В этот день ожидается переменная облачность. На юге и юго-востоке страны, а также в большинстве центральных областей пройдут кратковременные дожди, местами грозы. На остальной территории осадков не ожидается, за исключением утреннего тумана в Карпатах и на Прикарпатье.

Об этом в четверг, 27 августа, сообщили в Украинском гидрометеорологическом центре, передает Новини.LIVE.

Реклама

Прогноз погоды в Украине на 28 августа

Погода в Украине 28 августа

Погода в Україні 28 серпня 2026 року
Карта «Погода в Украине 28 августа 2026 года» от Укргидрометцентра

Сегодня ветер будет дуть преимущественно северо-восточный со скоростью 5–10 м/с. На юге и юго-востоке страны днём местами порывы до 15–20 м/с.

Температура ночью составила +9...+14 °С, на юге и юго-востоке +13...+18 °С. Днем ожидается +21...+26 °С, в Закарпатье до +31 °С.

Температура в Україні вдень 8 серпня 2026 року
Карта температур в Украине от Meteopost.com по состоянию на 15:00 8 августа 2026 года

В Киеве и области сегодня будет переменная облачность, но без осадков.

Читайте также:

Ветер будет дуть северо-восточный со скоростью 5–10 м/с. Температура ночью по области составляла +9…+14 °С, днем будет +21…+26 °С.

Между тем в Киеве ночью +12...+14 °С, а днём +23...+25 °С.

Новини.LIVE сообщали, что метеорологи прогнозируют на осень чередование дождливых дней с прохладными, маловетреными ночами. Кроме того, в Украине ожидается немало густых туманов, которые могут заметно ухудшать видимость. Из-за этого на дорогах будет расти риск ДТП, поэтому водителям следует быть особенно внимательными во время поездок в условиях ограниченной видимости.

Новини.LIVE сообщали, что специалисты Центра прогнозирования космической погоды NOAA ожидают, что сентябрь 2026 года не принесет длительных и экстремальных магнитных бурь. В то же время активность Солнца может вызывать отдельные геомагнитные возмущения.

погода Укргидрометцентр дождь гроза астрологические прогнозы
Людмила Войтюк - Редактор
Автор:
Людмила Войтюк

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации