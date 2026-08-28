Гидрометцентр предупредил о дождях в Украине сегодня

Люди с зонтиками. Иллюстративное фото: Новини.LIVE

Синоптики сообщили прогноз погоды в Украине на пятницу, 28 августа. В этот день ожидается переменная облачность. На юге и юго-востоке страны, а также в большинстве центральных областей пройдут кратковременные дожди, местами грозы. На остальной территории осадков не ожидается, за исключением утреннего тумана в Карпатах и на Прикарпатье.

Об этом в четверг, 27 августа, сообщили в Украинском гидрометеорологическом центре, передает Новини.LIVE.

Реклама

Прогноз погоды в Украине на 28 августа

Погода в Украине 28 августа

Карта «Погода в Украине 28 августа 2026 года» от Укргидрометцентра

Сегодня ветер будет дуть преимущественно северо-восточный со скоростью 5–10 м/с. На юге и юго-востоке страны днём местами порывы до 15–20 м/с.

Температура ночью составила +9...+14 °С, на юге и юго-востоке +13...+18 °С. Днем ожидается +21...+26 °С, в Закарпатье до +31 °С.

Карта температур в Украине от Meteopost.com по состоянию на 15:00 8 августа 2026 года

В Киеве и области сегодня будет переменная облачность, но без осадков.

Читайте также:

Ветер будет дуть северо-восточный со скоростью 5–10 м/с. Температура ночью по области составляла +9…+14 °С, днем будет +21…+26 °С.

Между тем в Киеве ночью +12...+14 °С, а днём +23...+25 °С.

Новини.LIVE сообщали, что метеорологи прогнозируют на осень чередование дождливых дней с прохладными, маловетреными ночами. Кроме того, в Украине ожидается немало густых туманов, которые могут заметно ухудшать видимость. Из-за этого на дорогах будет расти риск ДТП, поэтому водителям следует быть особенно внимательными во время поездок в условиях ограниченной видимости.

Новини.LIVE сообщали, что специалисты Центра прогнозирования космической погоды NOAA ожидают, что сентябрь 2026 года не принесет длительных и экстремальных магнитных бурь. В то же время активность Солнца может вызывать отдельные геомагнитные возмущения.