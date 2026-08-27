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Главная Новости дня Дожди, туманы и порывы ветра: прогноз погоды в Украине на завтра

Дожди, туманы и порывы ветра: прогноз погоды в Украине на завтра

Ua ru
27 августа 2026 21:31
Украину накроют дожди и грозы: какая будет погода 28 августа
Дождливая погода. Фото: Новини.LIVE

В Украине в пятницу, 28 августа, ожидается теплая погода, однако прогнозы синоптиков относительно осадков расходятся. Meteoprog прогнозирует сухую и малооблачную погоду по всей стране, тогда как Укргидрометцентр предупреждает о кратковременных дождях и грозах на юге и юго-востоке. Днем температура воздуха составит до +34 °С.

О прогнозе погоды сообщают Meteoprog и Укргидрометцентр, информирует Новини.LIVE.

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Прогноз погоды на 28 августа от Meteoprog

По прогнозу Meteoprog, в пятницу в Украине продолжится период сухой и малооблачной погоды. Осадков не ожидается.

Дощі, тумани та пориви вітру: прогноз погоди в Україні на завтра - фото 1
Погода в Украине 28 августа. Фото: Meteoprog

Ветер будет восточным и северо-восточным, 5–10 м/с. Ночью температура воздуха составит +10...+16 °С, а днём — +26...+31 °С.

В южных и юго-западных областях будет теплее. Ночью там прогнозируют +14...+19 °С, а днём температура поднимется до +29...+34 °С.

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Прогноз погоды на 28 августа от Укргидрометцентра

По данным Укргидрометцентра, 28 августа атмосферный фронт с Черного моря принесет нестабильную погоду на юге и юго-востоке Украины. Там ожидаются кратковременные дожди, местами грозы.

Ночью осадки также возможны в большинстве центральных областей. На остальной территории страны осадков не будет. Ночью и утром в Карпатах и на Прикарпатье местами прогнозируется туман.

Дощі, тумани та пориви вітру: прогноз погоди в Україні на завтра - фото 2
Прогноз погоды в Украине 28 августа. Фото: Укргидрометцентр

Ветер будет преимущественно северо-восточным, 5–10 м/с. На юге и юго-востоке днем местами возможны порывы до 15–20 м/с.

Температура воздуха ночью составит +9...+14 °С, на юге и юго-востоке — +13...+18 °С. Днем ожидается +21...+26 °С, а в Закарпатье — до +31 °С.

Новини.LIVE сообщали, что метеорологи прогнозируют на осень чередование дождливых дней с прохладными, маловетреными ночами. Кроме того, в Украине ожидается немало густых туманов, которые могут заметно ухудшать видимость. Из-за этого на дорогах будет расти риск ДТП, поэтому водителям следует быть особенно внимательными во время поездок в условиях ограниченной видимости.

Новини.LIVE сообщали, что специалисты Центра прогнозирования космической погоды NOAA ожидают, что сентябрь 2026 года не принесет длительных и экстремальных магнитных бурь. В то же время активность Солнца может вызывать отдельные геомагнитные возмущения.

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Кристина Павлова - редактор ленты новостей
Автор:
Кристина Павлова

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