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Головна Новини дня Дощі, тумани та пориви вітру: прогноз погоди в Україні на завтра

Дощі, тумани та пориви вітру: прогноз погоди в Україні на завтра

Ua ru
27 серпня 2026 21:31
Україну накриють дощі та грози: якою буде погода 28 серпня
Дощова погода. Фото: Новини.LIVE

В Україні у п’ятницю, 28 серпня, очікується тепла погода, однак прогнози синоптиків щодо опадів відрізняються. Meteoprog прогнозує суху та малохмарну погоду по всій країні, тоді як Укргідрометцентр попереджає про короткочасні дощі та грози на півдні й південному сході. Вдень температура повітря становитиме до +34 °С.

Про прогноз погоди повідомляють Meteoprog та Укргідрометцентр, інформує Новини.LIVE.

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Прогноз погоди на 28 серпня від Meteoprog

За прогнозом Meteoprog, у п’ятницю в Україні продовжиться період сухої та малохмарної погоди. Опадів не очікується.

Дощі, тумани та пориви вітру: прогноз погоди в Україні на завтра - фото 1
Погода в Україні 28 серпня. Фото: Meteoprog

Вітер буде східним та північно-східним, 5–10 м/с. Вночі температура повітря становитиме +10...+16 °С, а вдень — +26...+31 °С.

У південних та південно-західних областях буде тепліше. Вночі там прогнозують +14...+19 °С, а вдень температура підніметься до +29...+34 °С.

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Прогноз погоди на 28 серпня від Укргідрометцентру

За даними Укргідрометцентру, 28 серпня атмосферний фронт із Чорного моря спричинить нестійку погоду на півдні та південному сході України. Там очікуються короткочасні дощі, місцями грози.

Вночі опади також можливі у більшості центральних областей. На решті території країни буде без опадів. Вночі та вранці у Карпатах і на Прикарпатті місцями прогнозують туман.

Дощі, тумани та пориви вітру: прогноз погоди в Україні на завтра - фото 2
Прогноз погоди в Україні 28 серпня. Фото: Укргідрометцентр

Вітер буде переважно північно-східним, 5–10 м/с. На півдні та південному сході вдень місцями можливі пориви до 15–20 м/с.

Температура повітря вночі становитиме +9...+14 °С, на півдні та південному сході — +13...+18 °С. Вдень очікується +21...+26 °С, а на Закарпатті — до +31 °С.

Новини.LIVE писали, що метеорологи прогнозують на осінь чергування дощових днів із прохолодними, маловітряними ночами. Крім того, в Україні очікується чимало густих туманів, які можуть помітно погіршувати видимість. Через це на дорогах зростатиме ризик ДТП, тож водіям варто бути особливо уважними під час поїздок в умовах обмеженої видимості.

Новини.LIVE інформували, що фахівці Центру прогнозування космічної погоди NOAA очікують, що вересень 2026 року не принесе тривалих та екстремальних магнітних бур. Водночас активність Сонця може спричиняти окремі геомагнітні збурення.

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Крістіна Павлова - редактор стрічки новин
Автор:
Крістіна Павлова

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