Гідрометцентр попередив про дощі в Україні сьогодні

Люди з парасольками. Фото ілюстративне: Новини.LIVE

Прогноз погоди в Україні на п'ятницю, 28 серпня, повідомили синоптики. В цей день очікується мінлива хмарність. На півдні та південному-сході країни, а ще й в більшості центральних областей будуть короткочасні дощі, місцями грози. На решті території без опадів, за виключенням ранкового туману в Карпатах та на Прикарпатті.

Про це у четвер, 27 серпня, повідомили в Українському гідрометеорологічному центрі, передає Новини.LIVE.

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Прогноз погоди в Україні на 28 серпня

Погода в Україні 28 серпня

Карта "Погода в Україні 28 серпня 2026 року" від Укргідрометцентру

Сьогодні вітер дутиме переважно північно-східний зі швидкістю 5-10 м/с. На півдні, південному сході країни вдень місцями пориви до 15-20 м/с.

Температура вночі становила +9...+14 °С, на півдні та південному сході +13...+18 °С. Вдень очікується +21...+26 °С, на Закарпатті до +31 °С.

Карта температур в Україні від Meteopost.com станом на 15:00 8 серпня 2026 року

У Києві та області буде сьогодні мінлива хмарність, але без опадів.

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Вітер дутиме північно-східний зі швидкістю 5-10 м/с. Температура вночі по області становила +9...+14 °С, вдень буде +21...+26 °С.

Тим часом у Києві вночі +12...+14 °С, а вдень +23...+25 °С.

Новини.LIVE писали, що метеорологи прогнозують на осінь чергування дощових днів із прохолодними, маловітряними ночами. Крім того, в Україні очікується чимало густих туманів, які можуть помітно погіршувати видимість. Через це на дорогах зростатиме ризик ДТП, тож водіям варто бути особливо уважними під час поїздок в умовах обмеженої видимості.

Новини.LIVE інформували, що фахівці Центру прогнозування космічної погоди NOAA очікують, що вересень 2026 року не принесе тривалих та екстремальних магнітних бур. Водночас активність Сонця може спричиняти окремі геомагнітні збурення.