До +25 °С і без опадів: прогноз погоди в Києві на 28 серпня

Люди йдуть вулицею. Фото: Новини.LIVE

У п’ятницю, 28 серпня, у Києві очікується мінлива хмарність без опадів. Вночі температура повітря опуститься до +15 °С, а вдень повітря прогріється до +25 °С. Вітер буде північно-східним, 4–5 м/с. Атмосферний тиск становитиме 754 мм рт. ст., а вологість — близько 54%.

Про це повідомляє Новини.LIVE, з посиланням на Meteoprog.

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Якою буде погода в Києві 28 серпня

За прогнозом Meteoprog, у столиці протягом дня очікується мінлива хмарність. Хмари час від часу закриватимуть сонце, однак істотних опадів не прогнозують.

Погода в Києві 28 серпня. Фото: Meteoprog

Вранці у Києві буде свіжо та комфортно. Вдень повітря поступово прогріється до +25 °С, тож погода залишатиметься теплою, але без надмірної спеки.

Температура та вітер у Києві

Вночі температура повітря опуститься приблизно до +15 °С. У денні години стовпчики термометрів піднімуться до +25 °С.

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Вітер очікується північно-східний, 4–5 м/с. Атмосферний тиск становитиме близько 754 мм рт. ст., а вологість повітря — близько 54%.

Новини.LIVE писали, що середня заробітна плата педагогів у київському ліцеї №290 Дарницького району становить майже 20 тисяч гривень. Водночас молоді спеціалісти можуть отримувати близько 10 тисяч гривень, а досвідчені вчителі працюють із більшим навантаженням.

Також Новини.LIVE повідомляли, що Росія вперше застосувала по Києву оновлену балістичну ракету "Іскандер-1000". За даними ГУР, ракета 9М723-2 може уражати цілі на відстані до 550 км, тоді як попередня версія мала дальність близько 390 км.