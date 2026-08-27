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Главная Новости дня Теплый день без дождя: какая погода будет завтра в Киеве

Теплый день без дождя: какая погода будет завтра в Киеве

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27 августа 2026 20:05
До +25 °С и без осадков: прогноз погоды в Киеве на 28 августа
Люди идут по улице. Фото: Новини.LIVE

В пятницу, 28 августа, в Киеве ожидается переменная облачность без осадков. Ночью температура воздуха опустится до +15 °С, а днём воздух прогреется до +25 °С. Ветер будет северо-восточным, 4–5 м/с. Атмосферное давление составит 754 мм рт. ст., а влажность — около 54%.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Meteoprog.

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Какая будет погода в Киеве 28 августа

По прогнозу Meteoprog, в столице в течение дня ожидается переменная облачность. Облака время от времени будут закрывать солнце, однако существенных осадков не прогнозируется.

Теплий день без дощу: якою буде погода в Києві завтра - фото 1
Погода в Киеве 28 августа. Фото: Meteoprog

Утром в Киеве будет прохладно и комфортно. Днем воздух постепенно прогреется до +25 °С, поэтому погода останется теплой, но без чрезмерной жары.

Температура и ветер в Киеве

Ночью температура воздуха опустится примерно до +15 °С. В дневные часы столбики термометров поднимутся до +25 °С.

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Ожидается северо-восточный ветер, 4–5 м/с. Атмосферное давление составит около 754 мм рт. ст., а влажность воздуха — около 54%.

Новини.LIVE сообщали, что средняя заработная плата педагогов в киевском лицее №290 Дарницкого района составляет почти 20 тысяч гривен. При этом молодые специалисты могут получать около 10 тысяч гривен, а опытные учителя работают с большей нагрузкой.

Также Новини.LIVE сообщали, что Россия впервые применила против Киева обновленную баллистическую ракету "Искандер-1000". По данным ГУР, ракета 9М723-2 может поражать цели на расстоянии до 550 км, тогда как предыдущая версия имела дальность около 390 км.

погода Киев прогноз погоды погода в Киеве
Альбина Заречная - Редактор
Автор:
Альбина Заречная

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