Гидрометеорологический центр представил прогноз погоды в Украине на последний день лета

Люди под дождем. Фото: УНИАН

Синоптики сообщили прогноз погоды в Украине на понедельник, 31 августа. В этот день ожидается переменная облачность, но без осадков. Только ночью в северных и Винницкой областях прогнозируется небольшой кратковременный дождь. Также ночью и утром на западе и севере страны местами туман.

Об этом в воскресенье, 30 августа, сообщили в Украинском гидрометеорологическом центре, передает Новини.LIVE.

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Погода в Украине 31 августа

Карта «Погода в Украине 31 августа 2026 года» от Укргидрометцентра

Сегодня ветер будет дуть из разных направлений со скоростью 3–8 м/с.

Температура ночью составила +13...+18 °С, днем ожидается +25...+30 °С. Между тем в Карпатах ночью +8...+13 °С, днем +19...+24 °С.

Карта температур в Украине от Meteopost.com по состоянию на 15:00 31 августа 2026 года

В Киеве и области сегодня будет переменная облачность. Ночью местами наблюдался небольшой кратковременный дождь, днём без осадков. Ночью и утром местами туман.

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Ветер будет дуть из разных направлений со скоростью 3–8 м/с. Температура по области ночью +13…+18 °С, днем +25…+30 °С.

Между тем в Киеве ночью +16...+18 °С, днём +27...+29 °С.

Новини.LIVE сообщали, что в сентябре 2026 года в Украине может сохраниться теплая погода, а средняя температура, как ожидается, будет на 1,5–2 °C выше климатической нормы. В то же время возможны дожди, грозы и кратковременные похолодания. Теплый период может продлиться значительную часть сентября и даже перейти на начало октября.

Новини.LIVE также писали, что осенью в Украине ожидаются резкие изменения погоды — от сухих и тёплых периодов до похолоданий и осадков. Среди возможных явлений метеорологи прогнозируют густые туманы, которые могут ухудшать видимость на дорогах. Также не исключаются длительные засушливые периоды и дефицит влаги в почве.