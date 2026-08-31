Гидрометеорологический центр представил прогноз погоды в Украине на последний день лета

Гидрометцентр дал прогноз погоды в Украине на последний день лета
Синоптики сообщили прогноз погоды в Украине на понедельник, 31 августа. В этот день ожидается переменная облачность, но без осадков. Только ночью в северных и Винницкой областях прогнозируется небольшой кратковременный дождь. Также ночью и утром на западе и севере страны местами туман.
Об этом в воскресенье, 30 августа, сообщили в Украинском гидрометеорологическом центре, передает Новини.LIVE.
Погода в Украине 31 августа
Сегодня ветер будет дуть из разных направлений со скоростью 3–8 м/с.
Температура ночью составила +13...+18 °С, днем ожидается +25...+30 °С. Между тем в Карпатах ночью +8...+13 °С, днем +19...+24 °С.
В Киеве и области сегодня будет переменная облачность. Ночью местами наблюдался небольшой кратковременный дождь, днём без осадков. Ночью и утром местами туман.
Ветер будет дуть из разных направлений со скоростью 3–8 м/с. Температура по области ночью +13…+18 °С, днем +25…+30 °С.
Между тем в Киеве ночью +16...+18 °С, днём +27...+29 °С.
Новини.LIVE сообщали, что в сентябре 2026 года в Украине может сохраниться теплая погода, а средняя температура, как ожидается, будет на 1,5–2 °C выше климатической нормы. В то же время возможны дожди, грозы и кратковременные похолодания. Теплый период может продлиться значительную часть сентября и даже перейти на начало октября.
Новини.LIVE также писали, что осенью в Украине ожидаются резкие изменения погоды — от сухих и тёплых периодов до похолоданий и осадков. Среди возможных явлений метеорологи прогнозируют густые туманы, которые могут ухудшать видимость на дорогах. Также не исключаются длительные засушливые периоды и дефицит влаги в почве.