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Головна Новини дня Гідрометцентр спрогнозував погоду в Україні в останній день літа

Гідрометцентр спрогнозував погоду в Україні в останній день літа

Ua ru
31 серпня 2026 05:10
Гідрометцентр спрогнозував погоду в Україні в останній день літа
Люди під дощем. Фото: УНІАН

Прогноз погоди в Україні на понеділок, 31 серпня, повідомили синоптики. В цей день очікується мінлива хмарність, але без опадів. Лише вночі в північних та Вінницькій областях вночі прогнозували невеликий короткочасний дощ. Також вночі та вранці на заході та півночі країни місцями туман.

Про це у неділю, 30 серпня, повідомили в Українському гідрометеорологічному центрі, передає Новини.LIVE.

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Погода в Україні 31 серпня 

Погода в Україні 31 серпня 2026 року
Карта "Погода в Україні 31 серпня 2026 року" від Укргідрометцентру

Сьогодні вітер дутиме змінних напрямків зі швидкістю 3-8 м/с.

Температура вночі становила +13...+18 °С, вдень очікується +25...+30 °С. Тим часом у Карпатах вночі +8...+13 °С , вдень. +19...+24 °С.

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Температура в Україні вдень 31 серпня 2026 року
Карта температур в Україні від Meteopost.com станом на 15:00 31 серпня 2026 року

У Києві та області буде сьогодні мінлива хмарність. Вночі місцями фіксувався невеликий короткочасний дощ, вдень без опадів. Вночі та вранці подекуди туман.

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Вітер дутиме змінних напрямків зі швидкістю 3-8 м/с. Температура по області вночі +13...+18 °С, вдень +25...+30 °С.

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Тим часом у Києві вночі +16...+18 °С, вдень +27...+29 °С.

Новини.LIVE інформували, що у вересні 2026 року в Україні може зберегтися тепла погода, а середня температура очікується на 1,5–2 °C вищою за кліматичну норму. Водночас можливі дощі, грози та короткочасні похолодання. Теплий період може тривати значну частину вересня і навіть перейти на початок жовтня.

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Новини.LIVE також писали, що восени в Україні очікуються різкі зміни погоди — від сухих і теплих періодів до похолодань та опадів. Серед можливих явищ метеорологи прогнозують густі тумани, які можуть погіршувати видимість на дорогах. Також не виключають тривалих посушливих періодів і дефіциту вологи в ґрунті.

погода Укргідрометцентр дощ прогноз погоди гроза
Людмила Войтюк - Редактор
Автор:
Людмила Войтюк
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