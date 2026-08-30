Погода 31 серпня в Україні: до +32, дощі та грози

Люди гуляють містом під час серпневого дощу. Ілюстративне фото: Новини.LIVE

У понеділок, 31 серпня, в Україні очікується тепла погода з температурою до +32 °С. У частині центральних, північних та західних областей можливі короткочасні дощі та грози. На решті території країни опадів не прогнозують.

Про це інформує Новини.LIVE з посиланням на Meteoprog.

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Карта температур/Meteoprog

Погода в Україні на 31 серпня

За даними Meteoprog, уночі та вранці на Правобережжі місцями можливий туман. Вітер уночі буде змінного напрямку, вдень — південний та південно-західний, зі швидкістю 3–8 м/с.

Температура повітря в нічний час становитиме +14...+19 °С. Вдень стовпчики термометрів покажуть +27...+32 °С.

Перша половина нового робочого тижня минатиме в умовах підвищеного атмосферного тиску та переважання антициклону. Тому небо очікується малохмарним, а денна температура сягатиме літніх показників.

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Ближче до вихідних погодні умови стануть більш нестійкими під впливом циклонів та атмосферних фронтів із північного заходу Європи. Часом посилюватиметься вітер, а температурний фон поступово знизиться на 4–7 °С.

Новини.LIVE інформували, що у вересні 2026 року в Україні може зберегтися тепла погода, а середня температура очікується на 1,5–2 °C вищою за кліматичну норму. Водночас можливі дощі, грози та короткочасні похолодання. Теплий період може тривати значну частину вересня і навіть перейти на початок жовтня.

Новини.LIVE також писали, що восени в Україні очікуються різкі зміни погоди — від сухих і теплих періодів до похолодань та опадів. Серед можливих явищ метеорологи прогнозують густі тумани, які можуть погіршувати видимість на дорогах. Також не виключають тривалих посушливих періодів і дефіциту вологи в ґрунті.