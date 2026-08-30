Погода 31 августа в Украине: до +32, дожди и грозы

Люди гуляют по городу во время августовского дождя. Иллюстративное фото: Новини.LIVE

В понедельник, 31 августа, в Украине ожидается теплая погода с температурой до +32 °С. В части центральных, северных и западных областей возможны кратковременные дожди и грозы. На остальной территории страны осадков не прогнозируется.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Meteoprog.

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Карта температур/Meteoprog

Погода в Украине на 31 августа

По данным Meteoprog, ночью и утром на Правобережье местами возможен туман. Ветер ночью будет переменного направления, днем — южный и юго-западный, со скоростью 3–8 м/с.

Температура воздуха в ночное время составит +14...+19 °С. Днем столбики термометров покажут +27...+32 °С.

Первая половина новой рабочей недели пройдет в условиях повышенного атмосферного давления и преобладания антициклона. Поэтому небо ожидается малооблачным, а дневная температура будет достигать летних показателей.

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Ближе к выходным погодные условия станут более нестабильными под влиянием циклонов и атмосферных фронтов с северо-запада Европы. Временами будет усиливаться ветер, а температура постепенно снизится на 4–7 °С.

Новини.LIVE сообщали, что в сентябре 2026 года в Украине может сохраниться теплая погода, а средняя температура ожидается на 1,5–2 °C выше климатической нормы. В то же время возможны дожди, грозы и кратковременные похолодания. Теплый период может продлиться значительную часть сентября и даже перейти на начало октября.

Новини.LIVE также писали, что осенью в Украине ожидаются резкие изменения погоды — от сухих и тёплых периодов до похолоданий и осадков. Среди возможных явлений метеорологи прогнозируют густые туманы, которые могут ухудшать видимость на дорогах. Также не исключаются длительные засушливые периоды и дефицит влаги в почве.