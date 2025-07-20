Новое правительство должно провести работу над ошибками и создать базу для развития страны, — Гетманцев

Народный депутат Даниил Гетманцев. Фото: Новини.LIVE

Обновленный состав Кабинета министров должен провести работу над ошибками и создать базу для дальнейшего развития страны. Определенные кадровые перестановки в составе правительства не изменили основную команду, которая через многое прошла.

Об этом заявил председатель комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики, народный депутат Даниил Гетманцев в эфире Новини.LIVE.

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Гетманцев заявил, что от нового правительства ожидает прежде всего глубокого анализа допущенных ошибок и формирования основы для устойчивого развития государства.

По его словам, определенные кадровые перестановки в составе правительства не изменили основной команды, которая через многое прошла.

"И я считаю, что это как раз повод для того, чтобы провести работу над ошибками и дойти этот период времени, будем надеяться, что он остался недолгим, до мира, дойти достойно, удержать и сделать базу для дальнейшего, устойчивого, интенсивного развития нашего государства на поствоенный период", — сказал парламентарий.

Ранее председатель комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев рассказал, какие изменения откроют Украине путь в ЕС. Кроме того нардеп сообщил, что в Украине вырос уровень бедности почти вдвое.