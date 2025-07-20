Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Відео
УкраїнаВійськова економікаНовини дняРецепти АрхівДімІндустріїПсихологіяСпортСмакШоу-бізнес 1МедцентрНерухомістьШоу-бізнесАрміяЕксклюзивШоу та зіркиЕкономікаКіноХронікиШтабАвтоВійнаАктуальноПромоЄвробаченняВалютаЄвробачення1ПогодаВійськоITУкраїна АрхівШоу-бізнес --ЗіркиСвітТЦК та СПВійськовийЛайфхакиВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаРезервСьогодніОгоМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperЕкономістКурсСуспільствоПодіїРинок праціКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024кухняПсихологія 1ЛайфстайлБоксЗдоров'яСвята1Дім 2024Здоров'я +ТехноТЦКLifeЛьвівПолітикаСвятаМетеоТехнологіїФінансиІнвестиціїМодаРецептиТуризм

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Дім
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно
Львів
Медцентр
Метео
Мобілізація
Мода
Нерухомість
Новини дня
Промо
Психологія
Рецепти
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
Туризм
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Новини дня Гетманцев пояснив, що має зробити новий уряд для розвитку України

Гетманцев пояснив, що має зробити новий уряд для розвитку України

Ua ru
Дата публікації: 20 липня 2025 13:38
Новий уряд має провести роботу над помилками та створити базу для розвитку країни, — Гетманцев
Народний депутат Данило Гетманцев. Фото: Новини.LIVE

Оновлений склад Кабінету міністрів має провести роботу над помилками та створити базу для подальшого розвитку країни. Певні кадрові перестановки у складі уряду не змінили основної команди, яка багато через що пройшла.

Про це заявив голова комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики, народний депутат Данило Гетманцев в ефірі Новини.LIVE.

Реклама
Читайте також:

Що треба для розвитку України

Гетманцев заявив, що від нового уряду очікує насамперед глибокого аналізу допущених помилок та формування основи для сталого розвитку держави.

За його словами, певні кадрові перестановки у складі уряду не змінили основної команди, яка багато через що пройшла.

"І я вважаю, що це якраз привід для того, аби зробити роботу над помилками і дійти цей період часу, будемо мати надію, що він залишився недовгим, до миру, дійти гідно, втримати і зробити базу для подальшого, сталого, інтенсивного розвитку нашої держави на поствоєнний період", — сказав парламентар.

Раніше голова комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев розповів, які зміни відкриють Україні шлях до ЄС. Крім того, нардеп повідомив, що в Україні зріс рівень бідності майже вдвічі.

Кабінет міністрів Верховна Рада Данило Гетманцев Україна економіка уряд
Василій Наумов - Редактор
Автор:
Василій Наумов
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації