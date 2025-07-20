Новий уряд має провести роботу над помилками та створити базу для розвитку країни, — Гетманцев

Народний депутат Данило Гетманцев. Фото: Новини.LIVE

Оновлений склад Кабінету міністрів має провести роботу над помилками та створити базу для подальшого розвитку країни. Певні кадрові перестановки у складі уряду не змінили основної команди, яка багато через що пройшла.

Про це заявив голова комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики, народний депутат Данило Гетманцев в ефірі Новини.LIVE.

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Гетманцев заявив, що від нового уряду очікує насамперед глибокого аналізу допущених помилок та формування основи для сталого розвитку держави.

За його словами, певні кадрові перестановки у складі уряду не змінили основної команди, яка багато через що пройшла.

"І я вважаю, що це якраз привід для того, аби зробити роботу над помилками і дійти цей період часу, будемо мати надію, що він залишився недовгим, до миру, дійти гідно, втримати і зробити базу для подальшого, сталого, інтенсивного розвитку нашої держави на поствоєнний період", — сказав парламентар.

Раніше голова комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев розповів, які зміни відкриють Україні шлях до ЄС. Крім того, нардеп повідомив, що в Україні зріс рівень бідності майже вдвічі.