Новий уряд має провести роботу над помилками та створити базу для розвитку країни, — Гетманцев

Гетманцев пояснив, що має зробити новий уряд для розвитку України
Оновлений склад Кабінету міністрів має провести роботу над помилками та створити базу для подальшого розвитку країни. Певні кадрові перестановки у складі уряду не змінили основної команди, яка багато через що пройшла.
Про це заявив голова комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики, народний депутат Данило Гетманцев в ефірі Новини.LIVE.
Що треба для розвитку України
Гетманцев заявив, що від нового уряду очікує насамперед глибокого аналізу допущених помилок та формування основи для сталого розвитку держави.
За його словами, певні кадрові перестановки у складі уряду не змінили основної команди, яка багато через що пройшла.
"І я вважаю, що це якраз привід для того, аби зробити роботу над помилками і дійти цей період часу, будемо мати надію, що він залишився недовгим, до миру, дійти гідно, втримати і зробити базу для подальшого, сталого, інтенсивного розвитку нашої держави на поствоєнний період", — сказав парламентар.
Раніше голова комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев розповів, які зміни відкриють Україні шлях до ЄС. Крім того, нардеп повідомив, що в Україні зріс рівень бідності майже вдвічі.
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