Гетманцев рассказал о схемах с ФОПами в ритейле

Глава финансового комитета Верховной Рады Даниил Гетманцев заявил, что единый налог создавался исключительно для поддержки малого бизнеса, а не для крупных ритейл-сетей. Он подчеркнул, что измельчение компаний на многочисленные ФОПы является манипуляцией, которая лишает государство миллиардных налоговых поступлений.

Об этом сообщает председатель финансового комитета Верховной Рады Даниил Гетманцев на своем YouTube-канале.

Заявление Гетманцева о злоупотреблении единым налогом

В своем обращении Даниил Гетманцев рассказал о распространенной практике в крупных торговых сетях, которые оформляют часть работников как физических лиц-предпринимателей. По его словам, схема заключается в том, что один ФЛП работает на общей системе и продает подакцизные товары, а остальные — на упрощенной системе, платя лишь около 4 тысяч гривен налогов ежемесячно. Зато магазины с оборотом в несколько миллионов гривен должны были бы платить сотни тысяч в бюджет.

"Как работает эта схема? В магазине оформлено несколько ФЛП. При этом один из них работает на общей системе налогообложения и продает подакцизную продукцию, потому что продавцу подакцизной продукции нельзя быть на едином налоге. Все остальные работают на едином налоге, как правило, второй группы, и платят в государственный бюджет около 4 тысяч гривен в месяц. А магазин с оборотом в 3 млн гривен - должен был бы уплатить 300 тысяч налогов", — заявил Даниил Гетманцев.

Политик подчеркнул, что те, кто формально числятся предпринимателями, на самом деле не ведут самостоятельной деятельности. Это значит, что они не могут претендовать на льготные условия, заложенные в Налоговом кодексе для малого бизнеса. В качестве примера он привел сеть из 117 магазинов в Черновицкой области, которая полностью работает через схему с ФОПами.

"ФОПы постоянно меняются, потому что превышают лимит в 7 миллионов гривен. Собственно, в этом и есть манипуляция и злоупотребление, потому что единый налог создавался для малого бизнеса, а не для большого бизнеса, который мимикрирует под малый", — подчеркнул председатель финансового комитета.

По его словам, миф о более дешевых товарах в таких заведениях не соответствует действительности, ведь неуплаченные налоги не становятся скидками для потребителей. В результате государство ежегодно недополучает около 7 миллиардов гривен, которые могли бы быть направлены на нужды страны. Кроме того, создается неравная конкуренция между предпринимателями, которые честно платят налоги, и теми, кто обходит закон.

"Убежден в том, что каждый из кейсов, которые рассматриваем, должен иметь следствием не только прекращение злоупотребления и привлечение к ответственности виновных, но и отставку чиновника, который "широко закрывал" глаза на это правонарушение", — подчеркнул Даниил Гетманцев.

