Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Видео
УкраинаВоенная экономикаНовости дняРецепты АрхивИндустрииДомПсихология 2025СпортШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородНедвижимостьВкусШоу-бизнесАрмияЭксклюзивШоу и звездыЭкономикаКиноХроникиFashionШтабАвтоВойнаПсихологияTravelГороскопАктуальноПромоЕвровидениеВалютаЕвровидение1ПогодаВойскоITУкраина АрхивШоу-бизнес --ЗвездыМирТЦК та СПВоенныйЛайфхакиВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаРезервСегодняОгоМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperЭкономистКурсОбществоПроисшествияРынок трудаКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024КухняЛайфстайлБоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Дом 2024Здоровье +ТехноТЦКLifeЛьвовПолитикаПраздникиМетеоТехнологииФинансыИнвестицииРецептыМодаТуризм

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Travel
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Недвижимость
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Рецепты
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Новости дня Гетманцев объяснил, как компании уклоняются от налогов через ФЛП

Гетманцев объяснил, как компании уклоняются от налогов через ФЛП

Ua ru
Дата публикации 26 августа 2025 14:25
Гетманцев рассказал о схемах с ФОПами в ритейле
Даниил Гетманцев. Фото: Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов

Глава финансового комитета Верховной Рады Даниил Гетманцев заявил, что единый налог создавался исключительно для поддержки малого бизнеса, а не для крупных ритейл-сетей. Он подчеркнул, что измельчение компаний на многочисленные ФОПы является манипуляцией, которая лишает государство миллиардных налоговых поступлений.

Об этом сообщает председатель финансового комитета Верховной Рады Даниил Гетманцев на своем YouTube-канале.

Реклама
Читайте также:

Заявление Гетманцева о злоупотреблении единым налогом

В своем обращении Даниил Гетманцев рассказал о распространенной практике в крупных торговых сетях, которые оформляют часть работников как физических лиц-предпринимателей. По его словам, схема заключается в том, что один ФЛП работает на общей системе и продает подакцизные товары, а остальные — на упрощенной системе, платя лишь около 4 тысяч гривен налогов ежемесячно. Зато магазины с оборотом в несколько миллионов гривен должны были бы платить сотни тысяч в бюджет.

"Как работает эта схема? В магазине оформлено несколько ФЛП. При этом один из них работает на общей системе налогообложения и продает подакцизную продукцию, потому что продавцу подакцизной продукции нельзя быть на едином налоге. Все остальные работают на едином налоге, как правило, второй группы, и платят в государственный бюджет около 4 тысяч гривен в месяц. А магазин с оборотом в 3 млн гривен - должен был бы уплатить 300 тысяч налогов", — заявил Даниил Гетманцев.

Политик подчеркнул, что те, кто формально числятся предпринимателями, на самом деле не ведут самостоятельной деятельности. Это значит, что они не могут претендовать на льготные условия, заложенные в Налоговом кодексе для малого бизнеса. В качестве примера он привел сеть из 117 магазинов в Черновицкой области, которая полностью работает через схему с ФОПами.

"ФОПы постоянно меняются, потому что превышают лимит в 7 миллионов гривен. Собственно, в этом и есть манипуляция и злоупотребление, потому что единый налог создавался для малого бизнеса, а не для большого бизнеса, который мимикрирует под малый", — подчеркнул председатель финансового комитета.

По его словам, миф о более дешевых товарах в таких заведениях не соответствует действительности, ведь неуплаченные налоги не становятся скидками для потребителей. В результате государство ежегодно недополучает около 7 миллиардов гривен, которые могли бы быть направлены на нужды страны. Кроме того, создается неравная конкуренция между предпринимателями, которые честно платят налоги, и теми, кто обходит закон.

"Убежден в том, что каждый из кейсов, которые рассматриваем, должен иметь следствием не только прекращение злоупотребления и привлечение к ответственности виновных, но и отставку чиновника, который "широко закрывал" глаза на это правонарушение", — подчеркнул Даниил Гетманцев.

Напомним, что председатель финансового комитета Верховной Рады Даниил Гетманцев подчеркнул, что в Украине до сих пор существует проблема кумовства в кадровой политике.

Ранее мы также информировали, что председатель финансового комитета Верховной Рады Даниил Гетманцев высказался о перспективах вступления Украины в Европейский Союз.

ритейлеры ФЛП налоги Даниил Гетманцев магазины
Руслан Кулешов - редактор
Автор:
Руслан Кулешов
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации