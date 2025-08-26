Гетманцев розповів про схеми з ФОПами у ритейлі

Данило Гетманцев. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов

Голова фінансового комітету Верховної Ради Данило Гетманцев заявив, що єдиний податок створювався виключно для підтримки малого бізнесу, а не для великих ритейл-мереж. Він підкреслив, що подрібнення компаній на численні ФОПи є маніпуляцією, яка позбавляє державу мільярдних податкових надходжень.

Про це повідомляє голова фінансового комітету Верховної Ради Данило Гетманцев на своєму YouTube-каналі.

Заява Гетманцева про зловживання єдиним податком

У своєму зверненні Данило Гетманцев розповів про поширену практику у великих торговельних мережах, які оформлюють частину працівників як фізичних осіб-підприємців. За його словами, схема полягає в тому, що один ФОП працює на загальній системі й продає підакцизні товари, а решта — на спрощеній системі, сплачуючи лише близько 4 тисяч гривень податків щомісяця. Натомість магазини з оборотом у кілька мільйонів гривень мали б сплачувати сотні тисяч у бюджет.

"Як працює ця схема? В магазині оформлено декілька ФОПів. При цьому один з них працює на загальній системі оподаткування та продає підакцизну продукцію, бо продавцю підакцизної продукції не можна бути на єдиному податку. Всі інші працюють на єдиному податку, як правило, другої групи, і сплачують до державного бюджету близько 4 тисяч гривень на місяць. А магазин з оборотом у 3 млн гривень — мав би сплатити 300 тисяч податків", — заявив Данило Гетманцев.

Політик підкреслив, що ті, хто формально значаться підприємцями, насправді не ведуть самостійної діяльності. Це означає, що вони не можуть претендувати на пільгові умови, закладені в Податковому кодексі для малого бізнесу. Як приклад він навів мережу зі 117 магазинів у Чернівецькій області, яка повністю працює через схему з ФОПами.

"ФОПи постійно змінюються, бо перевищують ліміт у 7 мільйонів гривень. Власне, в цьому і є маніпуляція та зловживання, бо єдиний податок створювався для малого бізнесу, а не для великого бізнесу, що мімікрує під малий", — наголосив голова фінансового комітету.

За його словами, міф про дешевші товари у таких закладах не відповідає дійсності, адже несплачені податки не стають знижками для споживачів. У результаті держава щороку недоотримує близько 7 мільярдів гривень, які могли б бути спрямовані на потреби країни. Крім того, створюється нерівна конкуренція між підприємцями, які чесно сплачують податки, та тими, хто обходить закон.

"Переконаний в тому, що кожен з кейсів, які розглядаємо, повинен мати наслідком не тільки припинення зловживання і притягнення до відповідальності винних, але й відставку чиновника, який "широко закривав" очі на це правопорушення", — підкреслив Данило Гетманцев.

