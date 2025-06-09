Рютте отметил необходимость увеличить противовоздушную оборону НАТО

Генсек НАТО Марк Рютте. Фото: Reuters

Генеральный секретарь Североатлантического Альянса Марк Рютте отметил необходимость увеличения противовоздушной и противоракетной обороны. По его словам, ее количество должно быть больше на 400%.

Об этом пишет Reuters в понедельник, 9 июня.

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Во время выступления в лондонском аналитическом центре Chatham House Рютте заявил, что это необходимо сделать из-за угроз со стороны России.

"Мы видим в Украине, как Россия несет террор сверху, поэтому мы укрепим щит, который защищает наше небо. Дело в том, что нам нужен квантовый скачок в нашей коллективной обороне", — сказал он.

По словам генсека, Альянс должен иметь больше сил и возможностей, чтобы реализовать собственные оборонные планы в полном объеме. Это необходимо из-за того, что опасность будет существовать даже тогда, когда закончится война в Украине.

Кроме того, Рютте призвал страны-члены увеличить расходы на оборону до 3,5% от ВВП и выделить еще 1,5% на расходы, связанные с безопасностью. Причиной этого является требование президента США Дональда Трампа по росту военных расходов.

Ранее Рютте заявил, что поддержка Украины в войне является частью национальных оборонных расходов НАТО.

Также он сообщал, что во время встречи министров НАТО они пообещали дополнительную помощь по безопасности для Украины на 20 миллиардов евро.