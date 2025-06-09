Видео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Война Новости Экономика Спорт Видео
ИндустрииПогодаВойскоВкусITУкраина АрхивРецепты АрхивМодаШоу-бизнес --Шоу-бизнес АрхивЗвездыМетеоМирТЦК та СПВоенныйВойна 2024СпортДеньгиНаукаСветРезервСегодняКиноЕвровидение1ШтабОгоДомАктуальноМобилизацияВоенная экономикаWowВСУНедвижимостьФинансистЖивотныеСадАрмияSuperВойнаТехнологииОбществоНовости дняЭкономистКурсЛайфхакиЕдаПроисшествияТуризмПромоРынок трудаЭкономикаУкраинаКомбатДемобилизацияФинансыИнвестицииSmartЭкономика 2024ПсихологияХроникиКухняЕвровидениеАвтоЭксклюзивТЦКВалютаLifeПсихология 1ЛайфстайлБоксЗдоровьеПраздники1Дом 2024Здоровье +Шоу-бизнесТехноПраздникиМедцентрПолитикаЛьвовРецепты

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Рецепты
Мода
Психология
Дом
Кино
Авто
Туризм
Спорт
Метео
Технологии
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная arrow Новости дня arrow Генсек НАТО заявил о необходимости увеличения систем ПВО на 400% arrow

Генсек НАТО заявил о необходимости увеличения систем ПВО на 400%

9 июня 2025 15:34
Евгения Брюховецкая - редактор
Рютте отметил необходимость увеличить противовоздушную оборону НАТО
Генсек НАТО Марк Рютте. Фото: Reuters
Евгения Брюховецкая - редактор

Генеральный секретарь Североатлантического Альянса Марк Рютте отметил необходимость увеличения противовоздушной и противоракетной обороны. По его словам, ее количество должно быть больше на 400%.

Об этом пишет Reuters в понедельник, 9 июня.

Реклама
Читайте также:

Усиление ПВО для НАТО

Во время выступления в лондонском аналитическом центре Chatham House Рютте заявил, что это необходимо сделать из-за угроз со стороны России.

"Мы видим в Украине, как Россия несет террор сверху, поэтому мы укрепим щит, который защищает наше небо. Дело в том, что нам нужен квантовый скачок в нашей коллективной обороне", — сказал он.

По словам генсека, Альянс должен иметь больше сил и возможностей, чтобы реализовать собственные оборонные планы в полном объеме. Это необходимо из-за того, что опасность будет существовать даже тогда, когда закончится война в Украине.

Кроме того, Рютте призвал страны-члены увеличить расходы на оборону до 3,5% от ВВП и выделить еще 1,5% на расходы, связанные с безопасностью. Причиной этого является требование президента США Дональда Трампа по росту военных расходов.

Ранее Рютте заявил, что поддержка Украины в войне является частью национальных оборонных расходов НАТО.

Также он сообщал, что во время встречи министров НАТО они пообещали дополнительную помощь по безопасности для Украины на 20 миллиардов евро.

НАТО оборонная сфера ПВО Марк Рютте война в Украине
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации