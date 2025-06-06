Чи планує Трамп вийти із НАТО - дані Мерца

Дональд Трамп та Фрідріх Мерц. Фото: Reuters

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц під час сесії запитань і відповідей на заході Асоціації сімейних підприємців у Берліні висловив повну впевненість у тому, що Сполучені Штати залишаться відданими своїм зобов’язанням перед НАТО. Це станеться навіть за президентства Дональда Трампа.

Про це повідомляє Politico.

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Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц заявив, що впевнений у збереженні зобов’язань США перед НАТО під керівництвом Дональда Трампа. Цю заяву він зробив після візиту до Вашингтона, де напередодні зустрівся з Трампом у Білому домі.

"У мене немає жодних сумнівів, що американський уряд відданий НАТО", – сказав Мерц.

Розповідаючи про приватну розмову з президентом США, Фрідріх Мерц зазначив, що підняв питання про можливий вихід Сполучених Штатів з НАТО.

"Питання було таким: чи має Трамп намір залишити НАТО — я переказую приблизно. І відповідь була абсолютно чіткою: "Ні"", — сказав канцлер.

За його словами, жодних додаткових коментарів із цього приводу не прозвучало, навіть під час обіду згодом.

"Звісно, ми детально обговорили три великі теми, які зараз нас найбільше турбують: війну в Україні, торгівельну політику та майбутнє НАТО", — сказав він, додавши, що Європа тепер повинна робити більше для виконання своїх зобов’язань.

Раніше Державний секретар Марко Рубіо заявив, що США не мають наміру залишати Північноатлантичний альянс. Водночас він підкреслив важливість того, щоб усі члени НАТО активніше інвестували в оборонну сферу та брали на себе більшу відповідальність за спільну безпеку.

Крім того, політичний оглядач Дмитро Абрамсон пояснив, чому Трамп на посаді президента захоче вийти з НАТО.