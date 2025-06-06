Планирует ли Трамп выйти из НАТО - данные Мерца

Дональд Трамп и Фридрих Мерц. Фото: Reuters

Канцлер Германии Фридрих Мерц во время сессии вопросов и ответов на мероприятии Ассоциации семейных предпринимателей в Берлине выразил полную уверенность в том, что Соединенные Штаты останутся преданными своим обязательствам перед НАТО. Это произойдет даже при президентстве Дональда Трампа.

Об этом сообщает Politico.

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Канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что уверен в сохранении обязательств США перед НАТО под руководством Дональда Трампа. Это заявление он сделал после визита в Вашингтон, где накануне встретился с Трампом в Белом доме.

"У меня нет никаких сомнений, что американское правительство предано НАТО", — сказал Мерц.

Рассказывая о частном разговоре с президентом США, Фридрих Мерц отметил, что поднял вопрос о возможном выходе Соединенных Штатов из НАТО.

"Вопрос был таким: намерен ли Трамп покинуть НАТО — я пересказываю примерно. И ответ был абсолютно четким: "Нет"", — сказал канцлер.

По его словам, никаких дополнительных комментариев по этому поводу не прозвучало, даже во время обеда позже.

"Конечно, мы подробно обсудили три большие темы, которые сейчас нас больше всего беспокоят: войну в Украине, торговую политику и будущее НАТО", — сказал он, добавив, что Европа теперь должна делать больше для выполнения своих обязательств.

Ранее Государственный секретарь Марко Рубио заявил, что США не намерены покидать Североатлантический альянс. В то же время он подчеркнул важность того, чтобы все члены НАТО активнее инвестировали в оборонную сферу и брали на себя большую ответственность за общую безопасность.

Кроме того, политический обозреватель Дмитрий Абрамсон объяснил, почему Трамп на посту президента захочет выйти из НАТО.