Рютте наголосив на потребі збільшити протиповітряну оборону НАТО

Генсек НАТО Марк Рютте. Фото: Reuters

Генеральний секретар Північноатлантичного Альянсу Марк Рютте наголосив на необхідності збільшення протиповітряної та протиракетної оборони. За його словами, її кількість має бути більшою на 400%.

Про це пише Reuters у понеділок, 9 червня.

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Під час виступу в лондонському аналітичному центрі Chatham House Рютте заявив, що це необхідно зробити через загрози з боку Росії.

"Ми бачимо в Україні, як Росія несе терор зверху, тому ми зміцнимо щит, який захищає наше небо. Річ у тому, що нам потрібен квантовий стрибок у нашій колективній обороні", — сказав він.

За словами генсека, Альянс повинен мати більше сил і можливостей, аби реалізувати власні оборонні плани в повному обсязі. Це необхідно через те, що небезпека буде існувати навіть тоді, коли закінчиться війна в Україні.

Крім того, Рютте закликав країни-члени збільшити витрати на оборону до 3,5% від ВВП і виділити ще 1,5% на витрати, які пов'язані з безпекою. Причиною цього є вимога президента США Дональда Трампа щодо зростання військових витрат.

Раніше Рютте заявив, що підтримка України у війні є частиною національних оборонних витрат НАТО.

Також він повідомляв, що під час зустрічі міністрів НАТО вони пообіцяли додаткову безпекову допомогу для України на 20 мільярдів євро.