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Генсек НАТО заявив про потребу збільшення систем ППО на 400%

9 червня 2025 15:34
Євгенія Брюховецька - редактор
Рютте наголосив на потребі збільшити протиповітряну оборону НАТО
Генсек НАТО Марк Рютте. Фото: Reuters
Євгенія Брюховецька - редактор

Генеральний секретар Північноатлантичного Альянсу Марк Рютте наголосив на необхідності збільшення протиповітряної та протиракетної оборони. За його словами, її кількість має бути більшою на 400%.

Про це пише Reuters у понеділок, 9 червня.

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Під час виступу в лондонському аналітичному центрі Chatham House Рютте заявив, що це необхідно зробити через загрози з боку Росії.

"Ми бачимо в Україні, як Росія несе терор зверху, тому ми зміцнимо щит, який захищає наше небо. Річ у тому, що нам потрібен квантовий стрибок у нашій колективній обороні", — сказав він.

За словами генсека, Альянс повинен мати більше сил і можливостей, аби реалізувати власні оборонні плани в повному обсязі. Це необхідно через те, що небезпека буде існувати навіть тоді, коли закінчиться війна в Україні.

Крім того, Рютте закликав країни-члени збільшити витрати на оборону до 3,5% від ВВП і виділити ще 1,5% на витрати, які пов'язані з безпекою. Причиною цього є вимога президента США Дональда Трампа щодо зростання військових витрат.

Раніше Рютте заявив, що підтримка України у війні є частиною національних оборонних витрат НАТО.

Також він повідомляв, що під час зустрічі міністрів НАТО вони пообіцяли додаткову безпекову допомогу для України на 20 мільярдів євро.

НАТО оборонна сфера ППО Марк Рютте війна в Україні
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