Гендиректор Ryanair раскритиковал ЕС за слабость перед дронами

Генеральный директор Ryanair Майкл О'Лири.

Генеральный директор Ryanair Майкл О'Лири выступил с резкой критикой в адрес Европейского Союза, обвинив его в неспособности должным образом защитить европейские аэропорты от дронов, которые нарушают воздушные границы. Он заявил, что единственный эффективный способ обезопасить авиационное пространство — это сбивать аппараты, которые создают угрозу для гражданских полетов.

Об этом он сказал в интервью POLITICO.

Глава Ryanair раскритиковал ЕС за слабость

О'Лири напомнил о нескольких инцидентах, которые привели к нарушениям в работе аэропортов. В частности, в Польше из-за пролета дронов работа аэропортов была парализована на четыре часа, а на прошлой неделе аналогичная ситуация сложилась в Дании: аэропорты Копенгагена и Ольборга закрылись почти на два часа.

"Это катастрофически для авиационной отрасли, и мы призываем к реальным действиям", — подчеркнул глава авиакомпании.

Глава Ryanair считает "Стену из дронов" неэффективным решением

В то же время он скептически отреагировал на предложение создания так называемой "Стены из дронов", которую в ближайшее время будут обсуждать лидеры ЕС на неформальном саммите в Копенгагене. По его мнению, такая идея нежизнеспособна, ведь угроза может исходить и изнутри самих стран.

"Вы серьезно думаете, что россияне не смогут запустить дрон с территории Польши?" — спросил О'Лири.

Руководитель Ryanair также выразил глубокое недоверие к европейским политикам, поставив под сомнение их способность принимать эффективные решения.

"Я не верю в европейских лидеров, которые собираются, пьют чай и едят печенье. Если они не способны защитить даже полеты над Францией во время забастовок авиадиспетчеров, какие есть шансы, что они смогут защитить нас от России?" — отметил он.

Не обошел О'Лири и руководительницу Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен, назвав ее бездействующей.

"Я не верю в фон дер Ляйен. Она ни на что не способна, и ей следует уйти в отставку", — заявил гендиректор авиакомпании.

Напомним, что накануне состоялись обсуждения на уровне глав государств и правительств ЕС новой оборонной инициативы, призванной усилить защиту воздушного пространства от атак дронов.

Тем временем инциденты с дронами не прекращаются. Так, вчера, 2 октября, в воздушном пространстве Германии обнаружили неизвестные беспилотники, из-за чего пришлось остановить работу аэропорта в Мюнхене.

А вот кремлевский лидер Владимир Путин пренебрежительно и шутливо отреагировал на российскую дроновую атаку по Европе. Он заявил, что Россия якобы не имеет таких беспилотников, и сравнил европейцев с фанатиками НЛО.