Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяСмакМода та красаШтабМандриTravelFashionТуризмДімРинок нерухомостіАвтоЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівПсихологія 2025СпортШоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрДім та городITПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивЄвробаченняВалютаКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноВійськова економікаІндустріїШоу та зіркиТЦККіно та серіалиСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1МетеоПогодаУкраїна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлLifeТехнологіїФінансиІнвестиціїРецептиДім 2024ЛьвівМода

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно та серіали
Львів
Мандри
Медцентр
Метео
Мобілізація
Мода та краса
Новини дня
Промо
Психологія
Рецепти
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Новини дня Гендиректор Ryanair назвав "Стіну з дронів" ЄС безглуздою ідеєю

Гендиректор Ryanair назвав "Стіну з дронів" ЄС безглуздою ідеєю

Ua ru
Дата публікації: 3 жовтня 2025 10:08
Гендиректор Ryanair розкритикував ЄС за слабкість перед дронами
Генеральний директор Ryanair Майкл О'Лірі. Фото: REUTERS/Lisa Leutner

Генеральний директор Ryanair Майкл О’Лірі виступив із різкою критикою на адресу Європейського Союзу, звинувативши його у неспроможності належним чином захистити європейські аеропорти від дронів, які порушують повітряні кордони. Він заявив, що єдиний ефективний спосіб убезпечити авіаційний простір — це збивати апарати, які створюють загрозу для цивільних польотів.

Про це він сказав в інтерв’ю POLITICO.

Реклама
Читайте також:

Очільник Ryanair розкритикував ЄС за слабкість 

О’Лірі нагадав про кілька інцидентів, що призвели до порушень у роботі аеропортів. Зокрема, у Польщі через проліт дронів роботу летовищ було паралізовано на чотири години, а минулого тижня аналогічна ситуація склалася в Данії: аеропорти Копенгагена та Ольборга закрилися майже на дві години.

"Це катастрофічно для авіаційної галузі, і ми закликаємо до реальних дій", — підкреслив очільник авіакомпанії.

Очільник Ryanair вважає "Стіну з дронів" неефктивним рішенням

Водночас він скептично відреагував на пропозицію створення так званої "стіни з дронів", яку найближчим часом обговорюватимуть лідери ЄС на неформальному саміті у Копенгагені. На його думку, така ідея нежиттєздатна, адже загроза може походити і зсередини самих країн.

"Ви серйозно думаєте, що росіяни не зможуть запустити дрон із території Польщі?" — запитав О’Лірі.

Керівник Ryanair також висловив глибоку недовіру до європейських політиків, поставивши під сумнів їхню здатність ухвалювати ефективні рішення.

"Я не вірю в європейських лідерів, які збираються, п’ють чай та їдять печиво. Якщо вони не спроможні захистити навіть польоти над Францією під час страйків авіадиспетчерів, які є шанси, що вони зможуть захистити нас від Росії?" — зауважив він.

Не оминув О’Лірі і керівницю Єврокомісії Урсулу фон дер Ляєн, назвавши її бездіяльною.

"Я не вірю у фон дер Ляєн. Вона ні на що не здатна, і їй слід піти у відставку", — заявив гендиректор авіакомпанії.

Нагадаємо, що напередодні відбулися обговорення на рівні глав держав і урядів ЄС нової оборонної ініціативи, покликаної посилити захист повітряного простору від атак дронів.

Тим часом інциденти з дронами не припиняються. Так, вчора, 2 жовтня, у повітряному просторі Німеччини  виявили невідомі безпілотники, через що довелося зупинити роботу аеропорту в Мюнхені.

А от кремлівський лідер Володимир Путін зневажливо та жартівливо відреагував на російську дронову атаку по Європі. Він заявив, що Росія нібито не має таких безпілотників, та порівняв європейців із фанатиками НЛО.

Європейський союз аеропорти дрони літаки безпека Ryanair
Анастасія Постоєнко - Редактор
Автор:
Анастасія Постоєнко
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації