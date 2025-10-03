Гендиректор Ryanair розкритикував ЄС за слабкість перед дронами

Гендиректор Ryanair назвав "Стіну з дронів" ЄС безглуздою ідеєю
Генеральний директор Ryanair Майкл О’Лірі виступив із різкою критикою на адресу Європейського Союзу, звинувативши його у неспроможності належним чином захистити європейські аеропорти від дронів, які порушують повітряні кордони. Він заявив, що єдиний ефективний спосіб убезпечити авіаційний простір — це збивати апарати, які створюють загрозу для цивільних польотів.
Про це він сказав в інтерв’ю POLITICO.
Очільник Ryanair розкритикував ЄС за слабкість
О’Лірі нагадав про кілька інцидентів, що призвели до порушень у роботі аеропортів. Зокрема, у Польщі через проліт дронів роботу летовищ було паралізовано на чотири години, а минулого тижня аналогічна ситуація склалася в Данії: аеропорти Копенгагена та Ольборга закрилися майже на дві години.
"Це катастрофічно для авіаційної галузі, і ми закликаємо до реальних дій", — підкреслив очільник авіакомпанії.
Очільник Ryanair вважає "Стіну з дронів" неефктивним рішенням
Водночас він скептично відреагував на пропозицію створення так званої "стіни з дронів", яку найближчим часом обговорюватимуть лідери ЄС на неформальному саміті у Копенгагені. На його думку, така ідея нежиттєздатна, адже загроза може походити і зсередини самих країн.
"Ви серйозно думаєте, що росіяни не зможуть запустити дрон із території Польщі?" — запитав О’Лірі.
Керівник Ryanair також висловив глибоку недовіру до європейських політиків, поставивши під сумнів їхню здатність ухвалювати ефективні рішення.
"Я не вірю в європейських лідерів, які збираються, п’ють чай та їдять печиво. Якщо вони не спроможні захистити навіть польоти над Францією під час страйків авіадиспетчерів, які є шанси, що вони зможуть захистити нас від Росії?" — зауважив він.
Не оминув О’Лірі і керівницю Єврокомісії Урсулу фон дер Ляєн, назвавши її бездіяльною.
"Я не вірю у фон дер Ляєн. Вона ні на що не здатна, і їй слід піти у відставку", — заявив гендиректор авіакомпанії.
Нагадаємо, що напередодні відбулися обговорення на рівні глав держав і урядів ЄС нової оборонної ініціативи, покликаної посилити захист повітряного простору від атак дронів.
Тим часом інциденти з дронами не припиняються. Так, вчора, 2 жовтня, у повітряному просторі Німеччини виявили невідомі безпілотники, через що довелося зупинити роботу аеропорту в Мюнхені.
А от кремлівський лідер Володимир Путін зневажливо та жартівливо відреагував на російську дронову атаку по Європі. Він заявив, що Росія нібито не має таких безпілотників, та порівняв європейців із фанатиками НЛО.
