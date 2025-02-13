В Пентагоне заявили, что НАТО должно сделать больше для защиты Европы

Пит Хегсет. Фото: скриншот

Глава Пентагона Пит Хегсет заявил, что партнеры по НАТО должны делать больше для защиты Европы. По его словам, НАТО — это самый успешный альянс по безопасности в истории.

Об этом Пит Хегсет заявил на пресс-конференции в четверг, 13 февраля.

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"Чтобы выстоять в будущем, наши партнеры должны делать гораздо больше для защиты Европы. Мы должны сделать НАТО снова великим", — отметил Гегсет.

По его словам, США стремятся восстановить "дух воина" и усилить сдерживание. Хегсет подчеркнул, что НАТО должно продолжать следовать своим основным целям.

Напомним, генсек НАТО Марк Рютте заявил, что Украине не было обещано членство в Альянсе в результате мирных переговоров с Россией.

Также Хегсет высказался относительно переговоров, заявив, что ни Россия, ни Украина не получат того, к чему стремятся.