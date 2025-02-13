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Гегсет зазначив, що партнери по НАТО повинні захищати Європу

13 лютого 2025 18:58
Аркадій Пастула - Редактор
У Пентагоні заявили, що НАТО має зробити більше для захисту Європи
Піт Гегсет. Фото: скриншот
Аркадій Пастула - Редактор

Очільник Пентагона Піт Гегсет заявив, що партнери по НАТО повинні робити більше для захисту Європи. За його словами, НАТО — це найуспішніший безпековий альянс в історії.

Про це Піт Гегсет заявив на пресконференції у четвер, 13 лютого.

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"Щоб вистояти в майбутньому, наші партнери повинні робити набагато більше для захисту Європи. Ми маємо зробити НАТО знову великим", — зазначив Гегсет.

За його словами, США прагнуть відновити "дух воїна" та посилити стримування. Гегсет наголосив, що НАТО повинно продовжувати слідувати своїм основним цілям.

Нагадаємо, генсек НАТО Марк Рютте заявив, що Україні не було обіцяно членство в Альянсі в результаті мирних переговорів з Росією. 

Також Гегсет висловився щодо переговорів, заявивши, що ні Росія, ні Україна не отримають того, чого прагнуть.

США НАТО Європа Пентагон Піт Хегсет
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