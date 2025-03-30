Секретный документ Пентагона — США готовятся к сдерживанию угрозы

Глава Пентагона Пит Хегсет. Фото: Kiyoshi Ota/Pool via REUTERS

Глава Пентагона Пит Хегсет сместил фокус американской армии на предотвращение возможного вторжения Китая в Тайвань и усиление национальной обороны, выбирая при этом стратегию "принятия риска" в Европе и других регионах мира. Это он обозначил в секретном пособии.

Об этом сообщает The Washington Post.

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Документ "Временные стратегические указания по национальной обороне" с пометкой "секретно/иностранца нет" был распространен в Пентагоне в марте и подписан Хегсетом. В нем изложена реализация стратегии лидера США Дональда Трампа по подготовке к возможному конфликту с Пекином и защите США от угроз.

Документ также обязывает военных активнее противодействовать нелегальной миграции и наркоторговле.

По данным газеты, администрации Дональда Трампа и Джо Байдена определяли Китай как главную угрозу для США и направляли силы на подготовку и сдерживание конфликта в Тихоокеанском регионе.

"Китай — единственная постоянная угроза для министерства. Недопущение того, чтобы захват Тайваня Китаем стал свершившимся фактом, при одновременной защите США — единственный сценарий для министерства", — заявлял Хегсет.

Согласно документу Пентагона, для укрепления обороны Тайваня планируется размещение в регионе дополнительных подводных лодок, бомбардировщиков, беспилотных кораблей, а также подразделений сухопутных войск и Корпуса морской пехоты.

Также рекомендовано заблаговременно создать в регионе дополнительные арсеналы вооружения.

В документе говорится, что угроза от РФ — приоритет безопасности стран Европы, поэтому именно они должны заниматься ее сдерживанием. В случае российской агрессии против европейских стран-членов НАТО США окажут необходимую помощь.

Напомним, Хегсет распорядился пересмотреть численность гражданского персонала Минобороны и провести реорганизацию.

Ранее стало известно, что Хегсет приглашал свою жену на закрытые встречи с иностранными военными партнерами, где обсуждали конфиденциальную информацию.